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Трамп действует как бизнесмен, заявил экс-президент Чехии - РИА Новости, 09.03.2025
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19:47 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/tramp-2003956153.html
Трамп действует как бизнесмен, заявил экс-президент Чехии
Трамп действует как бизнесмен, заявил экс-президент Чехии - РИА Новости, 09.03.2025
Трамп действует как бизнесмен, заявил экс-президент Чехии
Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, его интерес заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, заявил в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:47:00+03:00
2025-03-09T19:47:00+03:00
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ПРАГА, 9 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, его интерес заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, заявил в воскресенье, выступая на телеканале CNN Prima News экс-президент Чехии Милощ Земан. "Я думаю, что Трамп - бизнесмен. И в соответствии с этим ведет себя. Трамп - прагматик, его заботят США и их репутация, его совершенно не волнует Европа. Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и всё", - сказал Земан, добавив, что в то же время Трамп - единственный человек, способный привести ситуацию на Украине к миру. Как полагает Земан, проблема Европы заключается, кроме прочего, и в том, что здесь нет ни одного значимого лидера. "Среди способных политиков здесь я вижу Виктора Орбана, но он представитель небольшой страны. Единственная малая надежда может быть связана с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем", - сказал Земан. По мнению экс-президента Чехии, неважно, какой процент ВВП страна тратит на оборону. "Эти деньги нужно уметь потратить с умом. Если средства на оборону действительно будут использоваться по назначению, то достаточно будет потратить всего два процента ВВП. Я знаю, что этого можно достичь без каких-либо социальных конфликтов", — сказал Земан, имея в виду свой предыдущий опыт работы на посту премьера в 1998-2002 годах. Именно при нем Чехия впервые достигла уровня расходов на оборонные нужды в размере требуемых тогда в НАТО 2% ВВП. После этого в расходах произошел спад, и снова 2% страна достигла лишь в 2024 году.
https://ria.ru/20250309/sdelka-2003939844.html
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в мире, украина, чехия, сша, дональд трамп, виктор орбан, фридрих мерц, нато
В мире, Украина, Чехия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Фридрих Мерц, НАТО
Трамп действует как бизнесмен, заявил экс-президент Чехии

Экс-президент Чехии Земан: Трамп хочет, чтобы шахтеры добывали руду на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ПРАГА, 9 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, его интерес заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, заявил в воскресенье, выступая на телеканале CNN Prima News экс-президент Чехии Милощ Земан.
«
"Я думаю, что Трамп - бизнесмен. И в соответствии с этим ведет себя. Трамп - прагматик, его заботят США и их репутация, его совершенно не волнует Европа. Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и всё", - сказал Земан, добавив, что в то же время Трамп - единственный человек, способный привести ситуацию на Украине к миру.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Трамп заявил, что по-прежнему ожидает сделки с Украиной по металлам
Вчера, 17:27
Как полагает Земан, проблема Европы заключается, кроме прочего, и в том, что здесь нет ни одного значимого лидера. "Среди способных политиков здесь я вижу Виктора Орбана, но он представитель небольшой страны. Единственная малая надежда может быть связана с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем", - сказал Земан.
По мнению экс-президента Чехии, неважно, какой процент ВВП страна тратит на оборону. "Эти деньги нужно уметь потратить с умом. Если средства на оборону действительно будут использоваться по назначению, то достаточно будет потратить всего два процента ВВП. Я знаю, что этого можно достичь без каких-либо социальных конфликтов", — сказал Земан, имея в виду свой предыдущий опыт работы на посту премьера в 1998-2002 годах. Именно при нем Чехия впервые достигла уровня расходов на оборонные нужды в размере требуемых тогда в НАТО 2% ВВП. После этого в расходах произошел спад, и снова 2% страна достигла лишь в 2024 году.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Инвесторы Tesla обеспокоились союзом Трампа и Маска, пишет WP
Вчера, 14:17
 
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