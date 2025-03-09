В Курской области нашли свастики и руны в освобожденных домах
В освобожденных от ВСУ домах нашли свастику, руны и нацистские лозунги
Разрушенные дома в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Свастика, руны, нацистские и языческие лозунги на украинском и английском языках обнаружены в освобожденных от ВСУ домах мирных жителей в Николаевке и Старой Сорочине в Курской области, где украинские боевики и иностранные наемники оборудовали свои огневые позиции, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.
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"Во многих домах в Николаевке и Старой Сорочине Курской области ВСУ оборудовали свои позиции и огневые точки. Сейчас эти позиции разбиты и завалены трупами оккупантов. Но пока там хозяйничали укропы (ВСУ), они загадили стены своими лозунгами и граффити. Например, мы нашли такое: на зеркале нарисована украинская вилка, нацистская свастика и подпись... И под этим всем обычная свастика. Это я смягчил, там матом было. На другой стене тоже мат, какая-то руна и подпись на английском "Till to Valhalla", что значит "вплоть до Валхаллы". Надо сказать, что сейчас трупами укрохудожников, все это нарисовавших, эти самые позиции и завалены. То есть они уже в Валахалле. Или, скорее, в аду", - рассказал офицер с позывным "Витязь".
По словам военнослужащего, ВСУ намеренно создавали огневые точки и позиции в домах мирных жителей в оккупированной части Курской области, массово занимались там мародерством и вандализмом.
Украинские боевики нанесли на стену дома в Курской области руну Одал. У древних германцев и скандинавов она символизировала род, семью, имущество, собственность, границы, зону комфорта. Руна связана с генетической наследственностью. В Третьем рейхе эта руна использовалась на эмблеме 7-й и 23-й дивизий СС, 14-й танковой дивизии вермахта и применялась хорватскими фашистами в качестве символики. Руну использовали и в нацистской оккультной организации "Аненербе", и в главном управлении СС по вопросам расы и поселения.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.