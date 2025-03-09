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В Британии заявили о необходимости в Европе оборонной командной структуры - РИА Новости, 09.03.2025
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16:40 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/struktura-2003934131.html
В Британии заявили о необходимости в Европе оборонной командной структуры
В Британии заявили о необходимости в Европе оборонной командной структуры - РИА Новости, 09.03.2025
В Британии заявили о необходимости в Европе оборонной командной структуры
Европе необходимо создать собственную оборонную командную структуру на случай, если ресурсы НАТО станут для нее недоступны, считает экс-министр обороны... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:40:00+03:00
2025-03-09T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Европе необходимо создать собственную оборонную командную структуру на случай, если ресурсы НАТО станут для нее недоступны, считает экс-министр обороны Великобритании Майкл Хезелтайн. "Мы в Европе должны восполнить дефицит безопасности, который создаёт Америка, но просто больше тратить на оборону недостаточно. Европе следует провести собственный критический анализ обороны во главе с Великобританией, Францией и Германией, чтобы установить потенциальную командную структуру на случай, если альянс НАТО стал бы (для Европы - ред.) недоступным", - приводит слова Хезелтайна британская газета Independent. Этот анализ, по мнению Хезелтайна, должен включать в себя обеспечение совместимости систем вооружений, а также политику закупок и финансирования исследований. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.
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в мире, технологии, европа, великобритания, америка, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия
В мире, Технологии, Европа, Великобритания, Америка, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия
В Британии заявили о необходимости в Европе оборонной командной структуры

Хезелтайн: Европе нужна своя командная структура на случай недоступности НАТО

© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Flickr / Downing Street
Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Европе необходимо создать собственную оборонную командную структуру на случай, если ресурсы НАТО станут для нее недоступны, считает экс-министр обороны Великобритании Майкл Хезелтайн.
"Мы в Европе должны восполнить дефицит безопасности, который создаёт Америка, но просто больше тратить на оборону недостаточно. Европе следует провести собственный критический анализ обороны во главе с Великобританией, Францией и Германией, чтобы установить потенциальную командную структуру на случай, если альянс НАТО стал бы (для Европы - ред.) недоступным", - приводит слова Хезелтайна британская газета Independent.
Этот анализ, по мнению Хезелтайна, должен включать в себя обеспечение совместимости систем вооружений, а также политику закупок и финансирования исследований.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.
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В миреТехнологииЕвропаВеликобританияАмерикаУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссия
 
 
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