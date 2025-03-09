https://ria.ru/20250309/struktura-2003934131.html

В Британии заявили о необходимости в Европе оборонной командной структуры

В Британии заявили о необходимости в Европе оборонной командной структуры - РИА Новости, 09.03.2025

В Британии заявили о необходимости в Европе оборонной командной структуры

Европе необходимо создать собственную оборонную командную структуру на случай, если ресурсы НАТО станут для нее недоступны, считает экс-министр обороны... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:40:00+03:00

2025-03-09T16:40:00+03:00

2025-03-09T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Европе необходимо создать собственную оборонную командную структуру на случай, если ресурсы НАТО станут для нее недоступны, считает экс-министр обороны Великобритании Майкл Хезелтайн. "Мы в Европе должны восполнить дефицит безопасности, который создаёт Америка, но просто больше тратить на оборону недостаточно. Европе следует провести собственный критический анализ обороны во главе с Великобританией, Францией и Германией, чтобы установить потенциальную командную структуру на случай, если альянс НАТО стал бы (для Европы - ред.) недоступным", - приводит слова Хезелтайна британская газета Independent. Этот анализ, по мнению Хезелтайна, должен включать в себя обеспечение совместимости систем вооружений, а также политику закупок и финансирования исследований. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.

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в мире, технологии, европа, великобритания, америка, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия