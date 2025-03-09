Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Лебедевку в Курской области
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Лебедевка Курской области, Константинополь в ДНР и хутор Новенькое Сумской области Украины, средства ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России, Минобороны РФ показало кадры автоколонны ВСУ, покидающей Суджу.
ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
ВС Россия взяли под контроль Константинополь в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Константинополь в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1360 человек. Нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.
ПВО сбила 92 беспилотника над территорией России
Силы ПВО с вечера 8 марта до утра 9 марта перехватили и уничтожили 88 украинских дронов над Белгородской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Рязанской, Курской областями и Краснодарским краем. С 12:00 до 15:00 мск были сбиты еще два БПЛА над Белгородской областью и один – над Курской. Около 16:05 мск еще один дрон был уничтожен над Белгородской областью.
МО России показало кадры уничтожения автоколонны ВСУ, покидающей Суджу
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области.
"Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон" Минобороны России", - говорится в сообщении.
Маск заявил, что линия фронта ВСУ рухнет, если он отключит Starlink
"Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", - написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х. Он также заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов.
Путин попросил медика, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 Марта встретился с женщинами - участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась год из-за несения службы. Сейчас Айдысмаа живет в Кызыле и воспитывает трех детей – двух сыновей пяти и 11 лет, а также девятилетнюю дочку.
После встречи Путин немного пообщался с Монгуш во время фотографирования с участницами встречи.
"Ты туда не ходи, ладно?" - попросил ее президент, говоря о продолжении службы.
"Детишек надо поднимать", - добавил он. Видеокадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".