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Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Лебедевку в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003945710.html
Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Лебедевку в Курской области
Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Лебедевку в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Лебедевку в Курской области
Российская армия взяла под контроль село Лебедевка Курской области, Константинополь в ДНР и хутор Новенькое Сумской области Украины, средства ПВО сбили 92... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:59:00+03:00
2025-03-09T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
илон маск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Лебедевка Курской области, Константинополь в ДНР и хутор Новенькое Сумской области Украины, средства ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России, Минобороны РФ показало кадры автоколонны ВСУ, покидающей Суджу. ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской Российская армия освободила село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 350 военнослужащих, уничтожен танк, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен. ВС Россия взяли под контроль Константинополь в ДНР Российские войска взяли под контроль населенный пункт Константинополь в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1360 человек. Нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами. ПВО сбила 92 беспилотника над территорией России Силы ПВО с вечера 8 марта до утра 9 марта перехватили и уничтожили 88 украинских дронов над Белгородской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Рязанской, Курской областями и Краснодарским краем. С 12:00 до 15:00 мск были сбиты еще два БПЛА над Белгородской областью и один – над Курской. Около 16:05 мск еще один дрон был уничтожен над Белгородской областью. МО России показало кадры уничтожения автоколонны ВСУ, покидающей Суджу Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области. "Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон" Минобороны России", - говорится в сообщении. Маск заявил, что линия фронта ВСУ рухнет, если он отключит Starlink "Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", - написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х. Он также заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов. Путин попросил медика, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 Марта встретился с женщинами - участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества". Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась год из-за несения службы. Сейчас Айдысмаа живет в Кызыле и воспитывает трех детей – двух сыновей пяти и 11 лет, а также девятилетнюю дочку. После встречи Путин немного пообщался с Монгуш во время фотографирования с участницами встречи. "Ты туда не ходи, ладно?" - попросил ее президент, говоря о продолжении службы. "Детишек надо поднимать", - добавил он. Видеокадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, илон маск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, сумская область, донецкая народная республика, суджа, starlink
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Сумская область, Донецкая Народная Республика, Суджа, Starlink

Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Лебедевку в Курской области

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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Лебедевка Курской области, Константинополь в ДНР и хутор Новенькое Сумской области Украины, средства ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России, Минобороны РФ показало кадры автоколонны ВСУ, покидающей Суджу.

ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской

Российская армия освободила село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 350 военнослужащих, уничтожен танк, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области

ВС Россия взяли под контроль Константинополь в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Константинополь в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1360 человек. Нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.

ПВО сбила 92 беспилотника над территорией России

Силы ПВО с вечера 8 марта до утра 9 марта перехватили и уничтожили 88 украинских дронов над Белгородской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Рязанской, Курской областями и Краснодарским краем. С 12:00 до 15:00 мск были сбиты еще два БПЛА над Белгородской областью и один – над Курской. Около 16:05 мск еще один дрон был уничтожен над Белгородской областью.

МО России показало кадры уничтожения автоколонны ВСУ, покидающей Суджу

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области.
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"Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон" Минобороны России", - говорится в сообщении.

Маск заявил, что линия фронта ВСУ рухнет, если он отключит Starlink

"Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", - написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х. Он также заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов.

Путин попросил медика, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт

Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 Марта встретился с женщинами - участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
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Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась год из-за несения службы. Сейчас Айдысмаа живет в Кызыле и воспитывает трех детей – двух сыновей пяти и 11 лет, а также девятилетнюю дочку.
После встречи Путин немного пообщался с Монгуш во время фотографирования с участницами встречи.
"Ты туда не ходи, ладно?" - попросил ее президент, говоря о продолжении службы.
"Детишек надо поднимать", - добавил он. Видеокадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва – Ольгой Чебнёвой - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинИлон МаскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСумская областьДонецкая Народная РеспубликаСуджаStarlink
 
 
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