https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003945710.html

Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Лебедевку в Курской области

Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Лебедевку в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025

Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Лебедевку в Курской области

Российская армия взяла под контроль село Лебедевка Курской области, Константинополь в ДНР и хутор Новенькое Сумской области Украины, средства ПВО сбили 92... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:59:00+03:00

2025-03-09T17:59:00+03:00

2025-03-09T17:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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илон маск

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Лебедевка Курской области, Константинополь в ДНР и хутор Новенькое Сумской области Украины, средства ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России, Минобороны РФ показало кадры автоколонны ВСУ, покидающей Суджу. ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской Российская армия освободила село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 350 военнослужащих, уничтожен танк, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен. ВС Россия взяли под контроль Константинополь в ДНР Российские войска взяли под контроль населенный пункт Константинополь в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1360 человек. Нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами. ПВО сбила 92 беспилотника над территорией России Силы ПВО с вечера 8 марта до утра 9 марта перехватили и уничтожили 88 украинских дронов над Белгородской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Рязанской, Курской областями и Краснодарским краем. С 12:00 до 15:00 мск были сбиты еще два БПЛА над Белгородской областью и один – над Курской. Около 16:05 мск еще один дрон был уничтожен над Белгородской областью. МО России показало кадры уничтожения автоколонны ВСУ, покидающей Суджу Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области. "Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон" Минобороны России", - говорится в сообщении. Маск заявил, что линия фронта ВСУ рухнет, если он отключит Starlink "Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", - написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х. Он также заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов. Путин попросил медика, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 Марта встретился с женщинами - участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества". Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась год из-за несения службы. Сейчас Айдысмаа живет в Кызыле и воспитывает трех детей – двух сыновей пяти и 11 лет, а также девятилетнюю дочку. После встречи Путин немного пообщался с Монгуш во время фотографирования с участницами встречи. "Ты туда не ходи, ладно?" - попросил ее президент, говоря о продолжении службы. "Детишек надо поднимать", - добавил он. Видеокадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003892160.html

https://ria.ru/20250309/vdova-2003924218.html

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