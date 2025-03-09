https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003944080.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.03.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:00:00+03:00

2025-03-09T18:00:00+03:00

2025-03-09T20:30:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенные пункты Константинополь в ДНР и Новенькое в Сумской области. Кроме того, поражены 143 района скопления живой силы и техники противника, инфраструктура военных аэродромов, объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цеха производства и пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО сбили 228 дронов, управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области и освободила населенные пункты Лебедевка, Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 350 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 656 самолетов, 283 вертолета, 45 877 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 090 танков и других бронемашин, 1525 реактивных систем залпового огня, 22 390 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 630 единиц автомобильной техники.

россия

украина

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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