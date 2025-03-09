ВС России поразили объекты газопереработки, работающие на ВПК Украины
МО РФ: ПВО за сутки сбила авиабомбу JDAM, 2 снаряда HIMARS и 228 дронов ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные поразили объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, говорится в сообщении Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины", — заявили в ведомстве.
Кроме того, армия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 143 районах, уточнили в министерстве.
Отмечается, что российские средства ПВО сбили:
- управляемую авиационную бомбу JDAM;
- два реактивных снаряда РСЗО HIMARS;
- 228 беспилотников самолетного типа, в том числе 99 вне зоны спецоперации.
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22 июня 2022, 17:18