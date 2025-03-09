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ВС России поразили объекты газопереработки, работающие на ВПК Украины - РИА Новости, 09.03.2025
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13:09 09.03.2025 (обновлено: 14:52 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003910573.html
ВС России поразили объекты газопереработки, работающие на ВПК Украины
ВС России поразили объекты газопереработки, работающие на ВПК Украины - РИА Новости, 09.03.2025
ВС России поразили объекты газопереработки, работающие на ВПК Украины
Российские военные поразили объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:09:00+03:00
2025-03-09T14:52:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные поразили объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, говорится в сообщении Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины", — заявили в ведомстве.Кроме того, армия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 143 районах, уточнили в министерстве. Отмечается, что российские средства ПВО сбили:
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украина, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, США
ВС России поразили объекты газопереработки, работающие на ВПК Украины

МО РФ: ПВО за сутки сбила авиабомбу JDAM, 2 снаряда HIMARS и 228 дронов ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные поразили объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, говорится в сообщении Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины", — заявили в ведомстве.
Кроме того, армия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 143 районах, уточнили в министерстве.
Отмечается, что российские средства ПВО сбили:
  • управляемую авиационную бомбу JDAM;
  • два реактивных снаряда РСЗО HIMARS;
  • 228 беспилотников самолетного типа, в том числе 99 вне зоны спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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