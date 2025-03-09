https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003910573.html

ВС России поразили объекты газопереработки, работающие на ВПК Украины

ВС России поразили объекты газопереработки, работающие на ВПК Украины - РИА Новости, 09.03.2025

ВС России поразили объекты газопереработки, работающие на ВПК Украины

Российские военные поразили объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:09:00+03:00

2025-03-09T13:09:00+03:00

2025-03-09T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные поразили объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, говорится в сообщении Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины", — заявили в ведомстве.Кроме того, армия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 143 районах, уточнили в министерстве. Отмечается, что российские средства ПВО сбили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша