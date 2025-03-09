Российские войска освободили Константинополь в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Константинополь в ДНР
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Константинополь в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
Константинополь — село в 17 километрах к западу от Курахова и в 21 километре к северу от Великой Новоселки. Его освобождение позволит приблизиться к западным границам ДНР.
Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение трем бригадам и штурмовому полку противника в районе населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив.
ВСУ потеряли более 145 военных, боевую бронированную машину, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.
Незадолго до этого в воскресенье Минобороны объявило о взятии села Лебедевка в Курской области и хутора Новенькое в Сумской области.
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