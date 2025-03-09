https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003910016.html

Российские войска освободили Константинополь в ДНР

Российские войска освободили Константинополь в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025

Российские войска освободили Константинополь в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Константинополь в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:07:00+03:00

2025-03-09T13:07:00+03:00

2025-03-09T13:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Константинополь в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение трем бригадам и штурмовому полку противника в районе населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив.ВСУ потеряли более 145 военных, боевую бронированную машину, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)