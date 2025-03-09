Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Константинополь в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 09.03.2025 (обновлено: 13:37 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003910016.html
Российские войска освободили Константинополь в ДНР
Российские войска освободили Константинополь в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025
Российские войска освободили Константинополь в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Константинополь в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:07:00+03:00
2025-03-09T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_b4ea45b7a3850fd1afccb8f413c7e731.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Константинополь в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение трем бригадам и штурмовому полку противника в районе населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив.ВСУ потеряли более 145 военных, боевую бронированную машину, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_c15cb027d2c50057c3c929ab1b714526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Константинополь в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Константинополь в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Константинополь в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Константинополь в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР

Константинополь — село в 17 километрах к западу от Курахова и в 21 километре к северу от Великой Новоселки. Его освобождение позволит приблизиться к западным границам ДНР.

Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение трем бригадам и штурмовому полку противника в районе населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 СпН Ахмат МО РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
"Этого они не ждали". Чем десантники удивили ВСУ в Курской области
08:00
ВСУ потеряли более 145 военных, боевую бронированную машину, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.

Незадолго до этого в воскресенье Минобороны объявило о взятии села Лебедевка в Курской области и хутора Новенькое в Сумской области.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала