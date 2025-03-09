https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003871736.html

Инженеры группировки "Днепр" ведут разминирование на Ореховском направлении

Инженеры группировки "Днепр" ведут разминирование на Ореховском направлении - РИА Новости, 09.03.2025

Инженеры группировки "Днепр" ведут разминирование на Ореховском направлении

Инженеры группировки войск "Днепр" осуществляют разминирование на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T05:07:00+03:00

2025-03-09T05:07:00+03:00

2025-03-09T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977349774_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_1c8c82a4324886addba585c01d6a77c2.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Днепр" осуществляют разминирование на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" осуществляют работу по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, оставленных украинскими боевиками на ореховском направлении в Запорожской области. Саперы группировки ежедневно проводят разминирование дорог и частных домов", - сказали там. Боевая работа ведется группой по три-четыре специалиста в несколько смен. В случае обнаружения взрывоопасного предмета саперы оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечение невозможно, его уничтожают на месте методом накладного заряда. Саперы ежедневно проходят от 5 до 10 километров, тщательно осматривая местность, так как подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют мины на путях отступления. Основная задача саперов в зоне специальной военной операции заключается в сопровождении штурмовых групп и осмотре заминированных территорий. При закреплении российских подразделений на освобожденных позициях необходимо осуществить полную очистку местности от взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное перемещение и размещение личного состава. Работа саперов группировки "Днепр" играет ключевую роль в обеспечении безопасности военнослужащих и мирного населения на освобожденных территориях.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2000751189.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность