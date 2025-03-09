Инженеры группировки "Днепр" ведут разминирование на Ореховском направлении
Минобороны: инженеры группы Днепр ведут разминирование на Ореховском направлении
Военнослужащие Инженерных войск ВС России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Днепр" осуществляют разминирование на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" осуществляют работу по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, оставленных украинскими боевиками на ореховском направлении в Запорожской области. Саперы группировки ежедневно проводят разминирование дорог и частных домов", - сказали там.
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Боевая работа ведется группой по три-четыре специалиста в несколько смен. В случае обнаружения взрывоопасного предмета саперы оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечение невозможно, его уничтожают на месте методом накладного заряда.
Саперы ежедневно проходят от 5 до 10 километров, тщательно осматривая местность, так как подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют мины на путях отступления. Основная задача саперов в зоне специальной военной операции заключается в сопровождении штурмовых групп и осмотре заминированных территорий.
При закреплении российских подразделений на освобожденных позициях необходимо осуществить полную очистку местности от взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное перемещение и размещение личного состава. Работа саперов группировки "Днепр" играет ключевую роль в обеспечении безопасности военнослужащих и мирного населения на освобожденных территориях.
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