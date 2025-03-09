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Инженеры группировки "Днепр" ведут разминирование на Ореховском направлении - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003871736.html
Инженеры группировки "Днепр" ведут разминирование на Ореховском направлении
Инженеры группировки "Днепр" ведут разминирование на Ореховском направлении - РИА Новости, 09.03.2025
Инженеры группировки "Днепр" ведут разминирование на Ореховском направлении
Инженеры группировки войск "Днепр" осуществляют разминирование на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:07:00+03:00
2025-03-09T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Днепр" осуществляют разминирование на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" осуществляют работу по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, оставленных украинскими боевиками на ореховском направлении в Запорожской области. Саперы группировки ежедневно проводят разминирование дорог и частных домов", - сказали там. Боевая работа ведется группой по три-четыре специалиста в несколько смен. В случае обнаружения взрывоопасного предмета саперы оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечение невозможно, его уничтожают на месте методом накладного заряда. Саперы ежедневно проходят от 5 до 10 километров, тщательно осматривая местность, так как подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют мины на путях отступления. Основная задача саперов в зоне специальной военной операции заключается в сопровождении штурмовых групп и осмотре заминированных территорий. При закреплении российских подразделений на освобожденных позициях необходимо осуществить полную очистку местности от взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное перемещение и размещение личного состава. Работа саперов группировки "Днепр" играет ключевую роль в обеспечении безопасности военнослужащих и мирного населения на освобожденных территориях.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2000751189.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Инженеры группировки "Днепр" ведут разминирование на Ореховском направлении

Минобороны: инженеры группы Днепр ведут разминирование на Ореховском направлении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Инженерных войск ВС России
Военнослужащие Инженерных войск ВС России - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие Инженерных войск ВС России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Днепр" осуществляют разминирование на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" осуществляют работу по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, оставленных украинскими боевиками на ореховском направлении в Запорожской области. Саперы группировки ежедневно проводят разминирование дорог и частных домов", - сказали там.
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Боевая работа ведется группой по три-четыре специалиста в несколько смен. В случае обнаружения взрывоопасного предмета саперы оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечение невозможно, его уничтожают на месте методом накладного заряда.
Саперы ежедневно проходят от 5 до 10 километров, тщательно осматривая местность, так как подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют мины на путях отступления. Основная задача саперов в зоне специальной военной операции заключается в сопровождении штурмовых групп и осмотре заминированных территорий.
При закреплении российских подразделений на освобожденных позициях необходимо осуществить полную очистку местности от взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное перемещение и размещение личного состава. Работа саперов группировки "Днепр" играет ключевую роль в обеспечении безопасности военнослужащих и мирного населения на освобожденных территориях.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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