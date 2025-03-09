https://ria.ru/20250309/sobyanin-2004290765.html

Началась масштабная реставрация Ростокинского акведука в Москве

Началась масштабная реставрация Ростокинского акведука в Москве - РИА Новости, 11.03.2025

Началась масштабная реставрация Ростокинского акведука в Москве

Началась масштабная реставрация Ростокинского акведука в Москве - единственного акведука в России, сохранившегося до наших дней, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-09T14:25:00+03:00

2025-03-09T14:25:00+03:00

2025-03-11T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Началась масштабная реставрация Ростокинского акведука в Москве - единственного акведука в России, сохранившегося до наших дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Ростокинский акведук вернёт былую красоту: начинаем его масштабное обновление с реставрацией. Этот единственный акведук в России, сохранившийся до наших дней, - объект культурного наследия федерального значения. Построенный в 1779-1785 годах, он был важной частью первого Екатерининского (Мытищинского) водопровода. В 1902 году водопровод был модернизирован, вода по нему поступала в столицу до 1962 года. После на протяжении нескольких десятилетий он служил опорой для теплотрассы. В 2007-м его переделали в пешеходный мост", - написал мэр в своем Telegram-канале. По словам Собянина, перед специалистами стоит важная задача - восстановить архитектурный облик Ростокинского акведука, тем самым сохранив его историческую ценность. Мэр столицы отметил, что в рамках реставрации планируется расчистка и восстановление фасадов, лестниц, деревянных конструкций навеса и кровли. Также специалисты займутся укреплением кладки и конструкций моста, заменой инженерного оборудования, гидроизоляцией и обновлением водоприёмных колодцев и имитации водотока. "Завершить всё должны уже в третьем квартале этого года", - подчеркнул Собянин.

https://ria.ru/20250308/pamyatniki-2003793719.html

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москва, россия, сергей собянин