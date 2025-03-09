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В Сирии создали комитет по поддержанию гражданского мира - РИА Новости, 09.03.2025
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23:54 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/sirija-2003973951.html
В Сирии создали комитет по поддержанию гражданского мира
В Сирии создали комитет по поддержанию гражданского мира - РИА Новости, 09.03.2025
В Сирии создали комитет по поддержанию гражданского мира
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о формировании высшего комитета по поддержанию гражданского мира для взаимодействия с жителями... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T23:54:00+03:00
2025-03-09T23:54:00+03:00
в мире
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
ахмед аш-шараа
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ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о формировании высшего комитета по поддержанию гражданского мира для взаимодействия с жителями прибрежных районов, где проживает большая алавитская община, на фоне последних столкновений между силовиками и "сторонниками бывшего президента" и гибели гражданских лиц, говорится в указе от имени президента республики, опубликованным Сирийским агентством новостей SANA. "Учитывая национальные интересы и обязательство по установлению гражданского мира между различными представителями сирийского народа, руководство Сирийской Арабской Республики выпустило решение о формировании Высшего комитета по поддержанию гражданского мира", - говорится в указе. В состав комитета вошли три человека, в том числе губернаторы провинций Латакия и Тартус Хасан Суфан и Анас Айрут. В их обязанности входит поддержание контактов с населением прибрежных городов, чтобы иметь от него информацию о происходящем, оказание поддержки населению этой части Сирии, в частности, обеспечение его защиты, а также "работа по укреплению национального единства в этот чувствительный момент". В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских лиц - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.
https://ria.ru/20250309/oon-2003953112.html
https://ria.ru/20250309/sirija-2003947811.html
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Ахмед аш-Шараа
В Сирии создали комитет по поддержанию гражданского мира

В Сирии после столкновений создали комитет по поддержанию гражданского мира

© РИА Новости / Виктория ИвановаСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Виктория Иванова
Сирия. Архивное фото
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ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о формировании высшего комитета по поддержанию гражданского мира для взаимодействия с жителями прибрежных районов, где проживает большая алавитская община, на фоне последних столкновений между силовиками и "сторонниками бывшего президента" и гибели гражданских лиц, говорится в указе от имени президента республики, опубликованным Сирийским агентством новостей SANA.
"Учитывая национальные интересы и обязательство по установлению гражданского мира между различными представителями сирийского народа, руководство Сирийской Арабской Республики выпустило решение о формировании Высшего комитета по поддержанию гражданского мира", - говорится в указе. В состав комитета вошли три человека, в том числе губернаторы провинций Латакия и Тартус Хасан Суфан и Анас Айрут. В их обязанности входит поддержание контактов с населением прибрежных городов, чтобы иметь от него информацию о происходящем, оказание поддержки населению этой части Сирии, в частности, обеспечение его защиты, а также "работа по укреплению национального единства в этот чувствительный момент".
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По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских лиц - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.
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В миреСирияЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Ахмед аш-Шараа
 
 
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