https://ria.ru/20250309/sirija-2003973951.html

В Сирии создали комитет по поддержанию гражданского мира

В Сирии создали комитет по поддержанию гражданского мира - РИА Новости, 09.03.2025

В Сирии создали комитет по поддержанию гражданского мира

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о формировании высшего комитета по поддержанию гражданского мира для взаимодействия с жителями... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T23:54:00+03:00

2025-03-09T23:54:00+03:00

2025-03-09T23:54:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

ахмед аш-шараа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142778/35/1427783587_0:756:4033:3024_1920x0_80_0_0_5b60dead83b7a8e81c6328ee794e27ac.jpg

ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о формировании высшего комитета по поддержанию гражданского мира для взаимодействия с жителями прибрежных районов, где проживает большая алавитская община, на фоне последних столкновений между силовиками и "сторонниками бывшего президента" и гибели гражданских лиц, говорится в указе от имени президента республики, опубликованным Сирийским агентством новостей SANA. "Учитывая национальные интересы и обязательство по установлению гражданского мира между различными представителями сирийского народа, руководство Сирийской Арабской Республики выпустило решение о формировании Высшего комитета по поддержанию гражданского мира", - говорится в указе. В состав комитета вошли три человека, в том числе губернаторы провинций Латакия и Тартус Хасан Суфан и Анас Айрут. В их обязанности входит поддержание контактов с населением прибрежных городов, чтобы иметь от него информацию о происходящем, оказание поддержки населению этой части Сирии, в частности, обеспечение его защиты, а также "работа по укреплению национального единства в этот чувствительный момент". В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских лиц - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.

https://ria.ru/20250309/oon-2003953112.html

https://ria.ru/20250309/sirija-2003947811.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), ахмед аш-шараа