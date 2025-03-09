https://ria.ru/20250309/sirija-2003947811.html

В Сирии создадут комиссию для расследования событий в Латакии и Тартусе

В Сирии создадут комиссию для расследования событий в Латакии и Тартусе - РИА Новости, 09.03.2025

В Сирии создадут комиссию для расследования событий в Латакии и Тартусе

Независимая комиссия будет сформирована для расследования событий в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщается в заявлении канцелярии президента САР. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:09:00+03:00

2025-03-09T18:09:00+03:00

2025-03-09T18:10:00+03:00

в мире

латакия (город)

тартус (мухафаза)

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003898842_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5133cdb25c11c966da913374a74b6ae.jpg

БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Независимая комиссия будет сформирована для расследования событий в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщается в заявлении канцелярии президента САР. В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. "Указом президента сформирована национальная независимая комиссия для расследования событий, произошедших на сирийском побережье 6 марта 2025 года", - написано в коммюнике. Комиссии предстоит установить причины произошедшего, расследовать факты посягательств на жизни мирных граждан с выявлением виновных, а также факты нападений на сотрудников служб безопасности и военнослужащих.

https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003849256.html

https://ria.ru/20250307/latakija-2003545978.html

латакия (город)

тартус (мухафаза)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латакия (город), тартус (мухафаза), сирия