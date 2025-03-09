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В Сирии создадут комиссию для расследования событий в Латакии и Тартусе - РИА Новости, 09.03.2025
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18:09 09.03.2025 (обновлено: 18:10 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/sirija-2003947811.html
В Сирии создадут комиссию для расследования событий в Латакии и Тартусе
В Сирии создадут комиссию для расследования событий в Латакии и Тартусе - РИА Новости, 09.03.2025
В Сирии создадут комиссию для расследования событий в Латакии и Тартусе
Независимая комиссия будет сформирована для расследования событий в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщается в заявлении канцелярии президента САР. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:09:00+03:00
2025-03-09T18:10:00+03:00
в мире
латакия (город)
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БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Независимая комиссия будет сформирована для расследования событий в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщается в заявлении канцелярии президента САР. В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. "Указом президента сформирована национальная независимая комиссия для расследования событий, произошедших на сирийском побережье 6 марта 2025 года", - написано в коммюнике. Комиссии предстоит установить причины произошедшего, расследовать факты посягательств на жизни мирных граждан с выявлением виновных, а также факты нападений на сотрудников служб безопасности и военнослужащих.
https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003849256.html
https://ria.ru/20250307/latakija-2003545978.html
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в мире, латакия (город), тартус (мухафаза), сирия
В мире, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Сирия
В Сирии создадут комиссию для расследования событий в Латакии и Тартусе

Власти Сирии сформируют комиссию для расследования событий в Латакии и Тартусе

© AP Photo / Omar AlbamСирийские силы безопасности в Латакии
Сирийские силы безопасности в Латакии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Сирийские силы безопасности в Латакии
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БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Независимая комиссия будет сформирована для расследования событий в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщается в заявлении канцелярии президента САР.
В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
МИД Франции выразил обеспокоенность насилием в Сирии
8 марта, 20:11
«
"Указом президента сформирована национальная независимая комиссия для расследования событий, произошедших на сирийском побережье 6 марта 2025 года", - написано в коммюнике.
Комиссии предстоит установить причины произошедшего, расследовать факты посягательств на жизни мирных граждан с выявлением виновных, а также факты нападений на сотрудников служб безопасности и военнослужащих.
Сирийские военные отправляются из Идлиба в Латакию. 7 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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7 марта, 08:47
 
В миреЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Сирия
 
 
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