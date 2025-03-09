Сийярто раскритиковал итоговое заявление саммита ЕС по Украине
Сийярто: итоговое заявление саммита ЕС по Украине не имеет юридической силы
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Итоговое заявление внеочередного саммита Евросоюза, поддержанное 26 из 27 стран, не имеет юридической силы, поскольку по внешнеполитическим вопросам все решения должны приниматься единогласно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В четверг Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита союза по ситуации на Украине. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества.
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"Во внешней политике и политике безопасности решение ЕС принимается только в том случае, если с ним согласны все 27 стран-членов. Поскольку мы не поддались давлению, мы не готовы встать на сторону того лагеря, который хочет продолжения войны, поэтому решение о продолжении войны не могло быть принято. Тот факт, что 26 человек выступили с политическим заявлением, не имеет никакой юридической силы. Это политическое мнение", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.
По его словам, Европа за последние три года "сама себя утянула на дно" и теперь однозначно не сможет осуществить все цели, требующие огромных финансовых затрат, как то: содержание украинской армии и украинского государства, восстановление конкурентоспособности сообщества, а также ускоренное вступление Украины в ЕС.
"Если сложить все четыре, то сумму надо возвести в степень, ЕС даже в своей лучшей форме не смог бы достичь этих четырех целей в финансовом отношении, а теперь, когда он находится в своей худшей экономической форме, совершенно немыслимо, чтобы эти цели были поставлены реально", - отметил министр.
Орбан ранее высказал мнение, что Евросоюз в течение недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов.
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