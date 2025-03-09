https://ria.ru/20250309/sijjarto-2003935452.html

Сийярто раскритиковал итоговое заявление саммита ЕС по Украине

Сийярто раскритиковал итоговое заявление саммита ЕС по Украине - РИА Новости, 09.03.2025

Сийярто раскритиковал итоговое заявление саммита ЕС по Украине

Итоговое заявление внеочередного саммита Евросоюза, поддержанное 26 из 27 стран, не имеет юридической силы, поскольку по внешнеполитическим вопросам все решения РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:48:00+03:00

2025-03-09T16:48:00+03:00

2025-03-09T16:48:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Итоговое заявление внеочередного саммита Евросоюза, поддержанное 26 из 27 стран, не имеет юридической силы, поскольку по внешнеполитическим вопросам все решения должны приниматься единогласно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В четверг Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита союза по ситуации на Украине. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества. "Во внешней политике и политике безопасности решение ЕС принимается только в том случае, если с ним согласны все 27 стран-членов. Поскольку мы не поддались давлению, мы не готовы встать на сторону того лагеря, который хочет продолжения войны, поэтому решение о продолжении войны не могло быть принято. Тот факт, что 26 человек выступили с политическим заявлением, не имеет никакой юридической силы. Это политическое мнение", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth. По его словам, Европа за последние три года "сама себя утянула на дно" и теперь однозначно не сможет осуществить все цели, требующие огромных финансовых затрат, как то: содержание украинской армии и украинского государства, восстановление конкурентоспособности сообщества, а также ускоренное вступление Украины в ЕС. "Если сложить все четыре, то сумму надо возвести в степень, ЕС даже в своей лучшей форме не смог бы достичь этих четырех целей в финансовом отношении, а теперь, когда он находится в своей худшей экономической форме, совершенно немыслимо, чтобы эти цели были поставлены реально", - отметил министр. Орбан ранее высказал мнение, что Евросоюз в течение недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов.

https://ria.ru/20250228/orban-2002146181.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003574323.html

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в мире, украина, венгрия, европа, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз