https://ria.ru/20250309/shkola-2003869775.html
Раскрыты даты последних звонков и выпускных
Раскрыты даты последних звонков и выпускных - РИА Новости, 09.03.2025
Раскрыты даты последних звонков и выпускных
В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня, сообщили РИА Новости в Минпросвещения. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T04:00:00+03:00
2025-03-09T04:00:00+03:00
2025-03-09T06:51:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня, сообщили РИА Новости в Минпросвещения."В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения", — говорится в заявлении.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также напомнил, что для развития сферы образования с этого года правительство запустило национальный проект "Молодежь и дети"."Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям", — сказал министр.При проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, и участников специальной военной операции.Кроме того, регионам поручили обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20250211/chernyshenko-1998708391.html
https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Раскрыты даты последних звонков и выпускных
Минпросвещения: последние звонки в российских школах пройдут 24 мая
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня, сообщили РИА Новости в Минпросвещения.
"В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения
", — говорится в заявлении.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также напомнил, что для развития сферы образования с этого года правительство запустило национальный проект "Молодежь и дети".
«
"Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям", — сказал министр.
При проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, и участников специальной военной операции.
Кроме того, регионам поручили обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.