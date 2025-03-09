https://ria.ru/20250309/shkola-2003869775.html

Раскрыты даты последних звонков и выпускных

Раскрыты даты последних звонков и выпускных - РИА Новости, 09.03.2025

Раскрыты даты последних звонков и выпускных

В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня, сообщили РИА Новости в Минпросвещения. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T04:00:00+03:00

2025-03-09T04:00:00+03:00

2025-03-09T06:51:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947169279_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d7deb270959f43cda023d80f7318b1ea.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня, сообщили РИА Новости в Минпросвещения."В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения", — говорится в заявлении.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также напомнил, что для развития сферы образования с этого года правительство запустило национальный проект "Молодежь и дети"."Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям", — сказал министр.При проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, и участников специальной военной операции.Кроме того, регионам поручили обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20250211/chernyshenko-1998708391.html

https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)