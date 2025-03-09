https://ria.ru/20250309/shaman-2003968716.html

Shaman на концерте в "Live Арене" призвал почтить память героев СВО

Shaman на концерте в "Live Арене" призвал почтить память героев СВО - РИА Новости, 09.03.2025

Shaman на концерте в "Live Арене" призвал почтить память героев СВО

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) на концерте "Ты моя" в "Live Арене" призвал зрителей почтить память героев специальной военной операции во время... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T21:55:00+03:00

2025-03-09T21:55:00+03:00

2025-03-09T21:55:00+03:00

шоубиз

россия

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) на концерте "Ты моя" в "Live Арене" призвал зрителей почтить память героев специальной военной операции во время исполнения песни "Встанем", передает корреспондент РИА Новости. Концерт "Ты моя" проходит на площадке "Live Арена" в воскресенье. Shaman выпустил песню "Встанем" за день до начала СВО. На концерте в "Live Арене" он предложил зрителям почтить память героев и бойцов спецоперации во время ее исполнения. Весь зал встал и пел вместе с артистом. После этого Shaman исполнил свой хит "Я русский" и гимн России. "Именно вы сделали меня самым счастливым человеком на свете", - сказал он, обращаясь к зрителям.

https://ria.ru/20250309/shaman-2003964229.html

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россия, shaman (ярослав дронов)