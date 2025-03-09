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ХАМАС и Израиль могут прийти к соглашению по заложникам, заявили в США - РИА Новости, 09.03.2025
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16:55 09.03.2025 (обновлено: 17:09 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/sdelka-2003936111.html
ХАМАС и Израиль могут прийти к соглашению по заложникам, заявили в США
ХАМАС и Израиль могут прийти к соглашению по заложникам, заявили в США - РИА Новости, 09.03.2025
ХАМАС и Израиль могут прийти к соглашению по заложникам, заявили в США
Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер заявил в воскресенье, что по его мнению сделка по освобождению заложников между Израилем и палестинским РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:55:00+03:00
2025-03-09T17:09:00+03:00
в мире
сша
хамас
израиль
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер заявил в воскресенье, что по его мнению сделка по освобождению заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута в ближайшие недели."Я думаю, что что-то может сложиться в течение нескольких недель. Я скажу, что верю, что там достаточно всего, чтобы заключить сделку между тем, что ХАМАС хочет, и что для них будет приемлемо, и что Израиль хочет, и что будет приемлемо. И я думаю, что это будет сделкой, по которой они смогут выпустить всех заключенных, не только американских", - заявил Бойлер телеканалу CNN.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа ведет прямые переговоры с движением ХАМАС об освобождении американских заложников, удерживаемых в Газе, а также о возможности заключения более широкой сделки по прекращению конфликта.
https://ria.ru/20250309/hamas-2003862991.html
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в мире, сша, хамас, израиль, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, ХАМАС, Израиль, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС и Израиль могут прийти к соглашению по заложникам, заявили в США

Спецпосланник США: ХАМАС и Израиль могут скоро прийти к соглашению по заложникам

© AP Photo / Abed HajjarБойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер заявил в воскресенье, что по его мнению сделка по освобождению заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута в ближайшие недели.
«
"Я думаю, что что-то может сложиться в течение нескольких недель. Я скажу, что верю, что там достаточно всего, чтобы заключить сделку между тем, что ХАМАС хочет, и что для них будет приемлемо, и что Израиль хочет, и что будет приемлемо. И я думаю, что это будет сделкой, по которой они смогут выпустить всех заключенных, не только американских", - заявил Бойлер телеканалу CNN.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа ведет прямые переговоры с движением ХАМАС об освобождении американских заложников, удерживаемых в Газе, а также о возможности заключения более широкой сделки по прекращению конфликта.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе
Вчера, 00:21
 
В миреСШАХАМАСИзраильДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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