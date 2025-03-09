https://ria.ru/20250309/rossija-2003891962.html

Бердыев оценил встречу АТЭС в Южной Корее

Бердыев оценил встречу АТЭС в Южной Корее - РИА Новости, 09.03.2025

Бердыев оценил встречу АТЭС в Южной Корее

Россия конструктивно оценивает первый цикл старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС в Кёнджу в Южной Корее, южнокорейское председательство делает акцент на... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T10:15:00+03:00

2025-03-09T10:15:00+03:00

2025-03-09T12:23:00+03:00

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СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Россия конструктивно оценивает первый цикл старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС в Кёнджу в Южной Корее, южнокорейское председательство делает акцент на договоренностях в области искусственного интеллекта и управления демографическими изменениями, рассказал в комментарии российским СМИ в Сеуле посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В южнокорейском Кёнджу завершился первый цикл встреч старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС. Как сообщил Бердыев, в ходе встреч были намечены дальнейшие шаги по подготовке к саммиту лидеров форума, велось формирование проектов решений в качестве итогов саммита форума в 2025 году. На площадке Россию представляли МИД, Минэкономразвития и Минфин при содействии посольства РФ в Сеуле. "В целом наши оценки носят конструктивный характер. Дискуссия в рамках первого цикла встреч старших должностных лиц АТЭС в Кёнчжу была преимущественно сфокусирована на действительно важных профессиональных аспектах", - рассказал Бердыев. Он отметил, что южнокорейское председательство делает акцент на договоренностях в области искусственного интеллекта и управления демографическими изменениями. "Речь идет о цифровизации, особом внимании к технологиям искусственного интеллекта, а также о демографических изменениях, вызываемых низкой рождаемостью, старением населения и сокращением рабочей силы. Необходимо купировать соответствующие риски и наметить перспективные меры политики в данных областях в целях поддержки хозяйственных процессов и устойчивого развития", - сказал он. Бердыев отметил, что многие коллеги делали акцент на текущей "непростой ситуации" в АТР, регион традиционно отличался опережающей экономической динамикой, но сегодня сталкивается с "исторически низкими" темпами роста, инфляционными рисками, бюджетными дисбалансами и долговой неустойчивостью. "В большинстве случаев звучат трезвые оценки текущих проблем, в основе которых лежат геополитика, протекционизм и фрагментация цепочек поставок", - заметил Бердыев.

https://ria.ru/20241117/ates-1984270952.html

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россия, сеул, южная корея, большая двадцатка, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), в мире