Рейтинг@Mail.ru
Бердыев оценил встречу АТЭС в Южной Корее - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 09.03.2025 (обновлено: 12:23 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/rossija-2003891962.html
Бердыев оценил встречу АТЭС в Южной Корее
Бердыев оценил встречу АТЭС в Южной Корее - РИА Новости, 09.03.2025
Бердыев оценил встречу АТЭС в Южной Корее
Россия конструктивно оценивает первый цикл старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС в Кёнджу в Южной Корее, южнокорейское председательство делает акцент на... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:15:00+03:00
2025-03-09T12:23:00+03:00
россия
сеул
южная корея
большая двадцатка
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003903868_0:269:3078:2000_1920x0_80_0_0_ab8943c6c81f66002938c85b6332e3dd.jpg
СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Россия конструктивно оценивает первый цикл старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС в Кёнджу в Южной Корее, южнокорейское председательство делает акцент на договоренностях в области искусственного интеллекта и управления демографическими изменениями, рассказал в комментарии российским СМИ в Сеуле посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В южнокорейском Кёнджу завершился первый цикл встреч старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС. Как сообщил Бердыев, в ходе встреч были намечены дальнейшие шаги по подготовке к саммиту лидеров форума, велось формирование проектов решений в качестве итогов саммита форума в 2025 году. На площадке Россию представляли МИД, Минэкономразвития и Минфин при содействии посольства РФ в Сеуле. "В целом наши оценки носят конструктивный характер. Дискуссия в рамках первого цикла встреч старших должностных лиц АТЭС в Кёнчжу была преимущественно сфокусирована на действительно важных профессиональных аспектах", - рассказал Бердыев. Он отметил, что южнокорейское председательство делает акцент на договоренностях в области искусственного интеллекта и управления демографическими изменениями. "Речь идет о цифровизации, особом внимании к технологиям искусственного интеллекта, а также о демографических изменениях, вызываемых низкой рождаемостью, старением населения и сокращением рабочей силы. Необходимо купировать соответствующие риски и наметить перспективные меры политики в данных областях в целях поддержки хозяйственных процессов и устойчивого развития", - сказал он. Бердыев отметил, что многие коллеги делали акцент на текущей "непростой ситуации" в АТР, регион традиционно отличался опережающей экономической динамикой, но сегодня сталкивается с "исторически низкими" темпами роста, инфляционными рисками, бюджетными дисбалансами и долговой неустойчивостью. "В большинстве случаев звучат трезвые оценки текущих проблем, в основе которых лежат геополитика, протекционизм и фрагментация цепочек поставок", - заметил Бердыев.
https://ria.ru/20241117/ates-1984270952.html
https://ria.ru/20241114/valyuty-1983648727.html
россия
сеул
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003903868_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_e196a8e91c64146e0978c39296fdead9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сеул, южная корея, большая двадцатка, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), в мире
Россия, Сеул, Южная Корея, Большая двадцатка, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
Бердыев оценил встречу АТЭС в Южной Корее

Бердыев: Россия конструктивно оценивает первый цикл старших должностных лиц АТЭС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Россия конструктивно оценивает первый цикл старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС в Кёнджу в Южной Корее, южнокорейское председательство делает акцент на договоренностях в области искусственного интеллекта и управления демографическими изменениями, рассказал в комментарии российским СМИ в Сеуле посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В южнокорейском Кёнджу завершился первый цикл встреч старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС. Как сообщил Бердыев, в ходе встреч были намечены дальнейшие шаги по подготовке к саммиту лидеров форума, велось формирование проектов решений в качестве итогов саммита форума в 2025 году. На площадке Россию представляли МИД, Минэкономразвития и Минфин при содействии посольства РФ в Сеуле.
Саммит АТЭС в Лиме - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Названы страны, с которыми Россия не общалась на полях саммита АТЭС в Перу
17 ноября 2024, 17:38
"В целом наши оценки носят конструктивный характер. Дискуссия в рамках первого цикла встреч старших должностных лиц АТЭС в Кёнчжу была преимущественно сфокусирована на действительно важных профессиональных аспектах", - рассказал Бердыев.
Он отметил, что южнокорейское председательство делает акцент на договоренностях в области искусственного интеллекта и управления демографическими изменениями.
"Речь идет о цифровизации, особом внимании к технологиям искусственного интеллекта, а также о демографических изменениях, вызываемых низкой рождаемостью, старением населения и сокращением рабочей силы. Необходимо купировать соответствующие риски и наметить перспективные меры политики в данных областях в целях поддержки хозяйственных процессов и устойчивого развития", - сказал он.
Бердыев отметил, что многие коллеги делали акцент на текущей "непростой ситуации" в АТР, регион традиционно отличался опережающей экономической динамикой, но сегодня сталкивается с "исторически низкими" темпами роста, инфляционными рисками, бюджетными дисбалансами и долговой неустойчивостью.
"В большинстве случаев звучат трезвые оценки текущих проблем, в основе которых лежат геополитика, протекционизм и фрагментация цепочек поставок", - заметил Бердыев.
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Некоторые страны АТЭС выразили интерес к расчетам в национальных валютах
14 ноября 2024, 06:47
 
РоссияСеулЮжная КореяБольшая двадцаткаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала