https://ria.ru/20250309/rossija-2003891011.html

Бердыев рассказал о результатах работы с АТЭС

Бердыев рассказал о результатах работы с АТЭС - РИА Новости, 09.03.2025

Бердыев рассказал о результатах работы с АТЭС

Россия активно участвует в процессе выработки результатов саммита лидеров АТЭС 2025 года в "конструктивном и взаимовыгодном ключе", будет концентрироваться на... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T10:09:00+03:00

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СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Россия активно участвует в процессе выработки результатов саммита лидеров АТЭС 2025 года в "конструктивном и взаимовыгодном ключе", будет концентрироваться на многосторонних практиках и подходах, а не на бесполезных "играх с нулевой суммой", рассказал в комментарии российским СМИ в Сеуле посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В южнокорейском Кёнджу завершился первый цикл встреч старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС. Как сообщил Бердыев, в ходе встреч были намечены дальнейшие шаги по подготовке к саммиту лидеров форума, велось формирование проектов решений в качестве итогов саммита форума в 2025 году. На площадке Россию представляли МИД, Минэкономразвития и Минфин при содействии посольства РФ в Сеуле. "Намерены закреплять АТЭС на конструктивных началах, способствовать реализации форумом своей магистральной функции – формирования открытого, динамичного, жизнеспособного и мирного АТР. А значит – концентрироваться на многосторонних практиках и подходах, а не на бесполезных "играх с нулевой суммой", - заявил Бердыев. Он отметил, что "кульминационной точкой" в переговорном процессе, в котором Россия активно участвует, станет, конечно же, саммит лидеров АТЭС в Кёнчжу 31 октября-1 ноября. "Мы активно участвуем в процессе выработки его результатов в конструктивном и взаимовыгодном ключе. В текущем году выступим организатором целого ряда крупных профильных мероприятий, инициатив и проектов, многие из которых будут реализованы в партнерстве с другими членами и Секретариатом АТЭС", - заявил Бердыев. В числе мероприятий он назвал регулярную образовательную конференцию на полях ВЭФ, конкурс женщин-предпринимателей APEC BEST Award, различные специализированные круглые столы, например, по проблематике мониторинга выбросов парниковых газов посредством спутниковых технологий, который пройдет 14 марта по ВКС. "Календарь мероприятий АТЭС обещает быть насыщенным. Намечено 13 министерских встреч/диалогов высокого уровня. Мы находимся в тесном контакте с партнерами. Провел двусторонние консультации с исполнительным директором секретариата АТЭС Эдуардо Педросой, председательством Республики Корея, "сверку часов" с различными делегациями", - рассказал Бердыев. Он посоветовал следить за дальнейшими обновлениями по теме в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20241116/overchuk-1984192442.html

https://ria.ru/20250307/ates-2003554500.html

https://ria.ru/20241117/ates-1984270952.html

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в мире, россия, сеул, атр, большая двадцатка, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)