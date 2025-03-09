https://ria.ru/20250309/prestupleniya-2003874001.html

ВСУ охотились дронами на мирных, рассказал житель Курахово

ВСУ охотились дронами на мирных, рассказал житель Курахово - РИА Новости, 09.03.2025

ВСУ охотились дронами на мирных, рассказал житель Курахово

Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА, заявил РИА Новости местный житель, вынужденный бежать из города. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T06:41:00+03:00

2025-03-09T06:41:00+03:00

2025-03-09T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА, заявил РИА Новости местный житель, вынужденный бежать из города."Они (ВСУ. — Прим. ред.) охотились дронами за нами. У нас прямо на улице нашего друга убило, второго сильно ранило, и он умер тоже. Над нами дроны летали, тогда еще русских не было", — сказал собеседник агентства.По его словам, ВСУ нанесли еще один удар по мирным жителям, когда российские военные уже подходили к городу."Потом они подпалили камыш. Наверное, чтобы ребята наши русские не заходили. А там же наши дома — люди побежали смотреть. И как только четыре человека собрались вместе, сразу туда прилетело", — уточнил житель города.Операция по освобождению Курахово продолжалась с 13 сентября 2024-го по 6 января 2025-го. За этот период ВСУ совершили множество военных преступлений против гражданского населения. Следственный комитет опрашивает свидетелей и фиксирует все детали событий.

https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102642.html

https://ria.ru/20250225/vsu-2001395914.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия