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ВСУ охотились дронами на мирных, рассказал житель Курахово - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 09.03.2025 (обновлено: 09:02 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/prestupleniya-2003874001.html
ВСУ охотились дронами на мирных, рассказал житель Курахово
ВСУ охотились дронами на мирных, рассказал житель Курахово - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ охотились дронами на мирных, рассказал житель Курахово
Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА, заявил РИА Новости местный житель, вынужденный бежать из города. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T06:41:00+03:00
2025-03-09T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА, заявил РИА Новости местный житель, вынужденный бежать из города."Они (ВСУ. — Прим. ред.) охотились дронами за нами. У нас прямо на улице нашего друга убило, второго сильно ранило, и он умер тоже. Над нами дроны летали, тогда еще русских не было", — сказал собеседник агентства.По его словам, ВСУ нанесли еще один удар по мирным жителям, когда российские военные уже подходили к городу."Потом они подпалили камыш. Наверное, чтобы ребята наши русские не заходили. А там же наши дома — люди побежали смотреть. И как только четыре человека собрались вместе, сразу туда прилетело", — уточнил житель города.Операция по освобождению Курахово продолжалась с 13 сентября 2024-го по 6 января 2025-го. За этот период ВСУ совершили множество военных преступлений против гражданского населения. Следственный комитет опрашивает свидетелей и фиксирует все детали событий.
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102642.html
https://ria.ru/20250225/vsu-2001395914.html
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курахово
донецк
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курахово, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
ВСУ охотились дронами на мирных, рассказал житель Курахово

Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА, заявил РИА Новости местный житель, вынужденный бежать из города.
"Они (ВСУ. — Прим. ред.) охотились дронами за нами. У нас прямо на улице нашего друга убило, второго сильно ранило, и он умер тоже. Над нами дроны летали, тогда еще русских не было", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, ВСУ нанесли еще один удар по мирным жителям, когда российские военные уже подходили к городу.
"Потом они подпалили камыш. Наверное, чтобы ребята наши русские не заходили. А там же наши дома — люди побежали смотреть. И как только четыре человека собрались вместе, сразу туда прилетело", — уточнил житель города.
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Операция по освобождению Курахово продолжалась с 13 сентября 2024-го по 6 января 2025-го. За этот период ВСУ совершили множество военных преступлений против гражданского населения. Следственный комитет опрашивает свидетелей и фиксирует все детали событий.

Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Взятие Курахово создало плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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