ВСУ охотились дронами на мирных, рассказал житель Курахово
Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА
© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА, заявил РИА Новости местный житель, вынужденный бежать из города.
"Они (ВСУ. — Прим. ред.) охотились дронами за нами. У нас прямо на улице нашего друга убило, второго сильно ранило, и он умер тоже. Над нами дроны летали, тогда еще русских не было", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ нанесли еще один удар по мирным жителям, когда российские военные уже подходили к городу.
"Потом они подпалили камыш. Наверное, чтобы ребята наши русские не заходили. А там же наши дома — люди побежали смотреть. И как только четыре человека собрались вместе, сразу туда прилетело", — уточнил житель города.
Операция по освобождению Курахово продолжалась с 13 сентября 2024-го по 6 января 2025-го. За этот период ВСУ совершили множество военных преступлений против гражданского населения. Следственный комитет опрашивает свидетелей и фиксирует все детали событий.
Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Взятие Курахово создало плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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