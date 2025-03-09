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На острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке вспыхнули пожары - РИА Новости, 09.03.2025
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05:21 09.03.2025 (обновлено: 11:51 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/pozhary-2003872057.html
На острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке вспыхнули пожары
На острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке вспыхнули пожары - РИА Новости, 09.03.2025
На острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке вспыхнули пожары
Низовые пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, власти расположенного на нем города Саутгемптон объявили чрезвычайную ситуацию,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:21:00+03:00
2025-03-09T11:51:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
саутгемптон
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Низовые пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, власти расположенного на нем города Саутгемптон объявили чрезвычайную ситуацию, сообщает телеканал ABC. "Низовые пожары перекрывают дороги на Лонг-Айленде в Нью-Йорке... В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлена чрезвычайная ситуация", - говорится на сайте телеканала.Как указывает телеканал со ссылкой на главу исполнительной власти Саффолка Эда Ромэйна, первый пожар начался в субботу около 13.00 по местному времени (22.00 мск). В течение дня возникло еще три крупных возгорания. По словам Ромэйна, один пожарный получил ожог лица второй степени и был госпитализирован.
https://ria.ru/20250115/pozhary-1993778661.html
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в мире, нью-йорк (город), саутгемптон
В мире, Нью-Йорк (город), Саутгемптон
На острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке вспыхнули пожары

ABC: на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк вспыхнули низовые пожары

© Getty Images / Andrew TheodorakisВертолет спасательной службы в Уэстхэмптоне, штат Нью-Йорк. 8 марта 2025
Вертолет спасательной службы в Уэстхэмптоне, штат Нью-Йорк. 8 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Getty Images / Andrew Theodorakis
Вертолет спасательной службы в Уэстхэмптоне, штат Нью-Йорк. 8 марта 2025
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Низовые пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, власти расположенного на нем города Саутгемптон объявили чрезвычайную ситуацию, сообщает телеканал ABC.
"Низовые пожары перекрывают дороги на Лонг-Айленде в Нью-Йорке... В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлена чрезвычайная ситуация", - говорится на сайте телеканала.
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Как указывает телеканал со ссылкой на главу исполнительной власти Саффолка Эда Ромэйна, первый пожар начался в субботу около 13.00 по местному времени (22.00 мск). В течение дня возникло еще три крупных возгорания.
По словам Ромэйна, один пожарный получил ожог лица второй степени и был госпитализирован.
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В миреНью-Йорк (город)Саутгемптон
 
 
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