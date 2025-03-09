https://ria.ru/20250309/pozhary-2003872057.html

На острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке вспыхнули пожары

На острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке вспыхнули пожары - РИА Новости, 09.03.2025

На острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке вспыхнули пожары

Низовые пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, власти расположенного на нем города Саутгемптон объявили чрезвычайную ситуацию,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T05:21:00+03:00

2025-03-09T05:21:00+03:00

2025-03-09T11:51:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Низовые пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, власти расположенного на нем города Саутгемптон объявили чрезвычайную ситуацию, сообщает телеканал ABC. "Низовые пожары перекрывают дороги на Лонг-Айленде в Нью-Йорке... В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлена чрезвычайная ситуация", - говорится на сайте телеканала.Как указывает телеканал со ссылкой на главу исполнительной власти Саффолка Эда Ромэйна, первый пожар начался в субботу около 13.00 по местному времени (22.00 мск). В течение дня возникло еще три крупных возгорания. По словам Ромэйна, один пожарный получил ожог лица второй степени и был госпитализирован.

https://ria.ru/20250115/pozhary-1993778661.html

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нью-йорк (город)

саутгемптон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), саутгемптон