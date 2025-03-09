На острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке вспыхнули пожары
ABC: на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк вспыхнули низовые пожары
© Getty Images / Andrew TheodorakisВертолет спасательной службы в Уэстхэмптоне, штат Нью-Йорк. 8 марта 2025
© Getty Images / Andrew Theodorakis
Вертолет спасательной службы в Уэстхэмптоне, штат Нью-Йорк. 8 марта 2025
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Низовые пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, власти расположенного на нем города Саутгемптон объявили чрезвычайную ситуацию, сообщает телеканал ABC.
"Низовые пожары перекрывают дороги на Лонг-Айленде в Нью-Йорке... В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлена чрезвычайная ситуация", - говорится на сайте телеканала.
Как указывает телеканал со ссылкой на главу исполнительной власти Саффолка Эда Ромэйна, первый пожар начался в субботу около 13.00 по местному времени (22.00 мск). В течение дня возникло еще три крупных возгорания.
По словам Ромэйна, один пожарный получил ожог лица второй степени и был госпитализирован.
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