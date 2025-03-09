https://ria.ru/20250309/pozhar-2003937436.html
В Барнауле загорелось административное здание
В Барнауле загорелось административное здание - РИА Новости, 09.03.2025
В Барнауле загорелось административное здание
Административное здание горит в Барнауле на площади 1,1 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:02:00+03:00
2025-03-09T17:02:00+03:00
2025-03-09T17:29:00+03:00
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БАРНАУЛ, 9 мар – РИА Новости. Административное здание горит в Барнауле на площади 1,1 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю."На улице Целинной горит административное здание на 1,1 тысячи "квадратов". Предварительно, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю в своем Telegram-канале, угроза распространения огня снята, идет проливка конструкций.Как следует из представленного ведомством видео, горит "Тёплый рынок".
https://ria.ru/20241028/pozhary-1980501568.html
барнаул
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Пожар в административном здании в Барнауле
В Барнауле горит "Теплый рынок", площадь пожара составляет 1,1 тысячи "квадратов", по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю.
2025-03-09T17:02
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Барнауле загорелось административное здание
Административное здание загорелось в Барнауле на площади 1,1 тысячи квадратов