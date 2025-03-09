https://ria.ru/20250309/pozhar-2003937436.html

В Барнауле загорелось административное здание

В Барнауле загорелось административное здание - РИА Новости, 09.03.2025

В Барнауле загорелось административное здание

Административное здание горит в Барнауле на площади 1,1 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:02:00+03:00

2025-03-09T17:02:00+03:00

2025-03-09T17:29:00+03:00

барнаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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БАРНАУЛ, 9 мар – РИА Новости. Административное здание горит в Барнауле на площади 1,1 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю."На улице Целинной горит административное здание на 1,1 тысячи "квадратов". Предварительно, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю в своем Telegram-канале, угроза распространения огня снята, идет проливка конструкций.Как следует из представленного ведомством видео, горит "Тёплый рынок".

https://ria.ru/20241028/pozhary-1980501568.html

барнаул

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в административном здании в Барнауле В Барнауле горит "Теплый рынок", площадь пожара составляет 1,1 тысячи "квадратов", по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю. 2025-03-09T17:02 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия