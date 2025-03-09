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В Барнауле загорелось административное здание - РИА Новости, 09.03.2025
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17:02 09.03.2025 (обновлено: 17:29 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/pozhar-2003937436.html
В Барнауле загорелось административное здание
В Барнауле загорелось административное здание - РИА Новости, 09.03.2025
В Барнауле загорелось административное здание
Административное здание горит в Барнауле на площади 1,1 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю. РИА Новости, 09.03.2025
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2025-03-09T17:29:00+03:00
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БАРНАУЛ, 9 мар – РИА Новости. Административное здание горит в Барнауле на площади 1,1 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю."На улице Целинной горит административное здание на 1,1 тысячи "квадратов". Предварительно, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю в своем Telegram-канале, угроза распространения огня снята, идет проливка конструкций.Как следует из представленного ведомством видео, горит "Тёплый рынок".
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барнаул
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Пожар в административном здании в Барнауле
В Барнауле горит "Теплый рынок", площадь пожара составляет 1,1 тысячи "квадратов", по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Барнауле загорелось административное здание

Административное здание загорелось в Барнауле на площади 1,1 тысячи квадратов

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БАРНАУЛ, 9 мар – РИА Новости. Административное здание горит в Барнауле на площади 1,1 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю.
«
"На улице Целинной горит административное здание на 1,1 тысячи "квадратов". Предварительно, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю в своем Telegram-канале, угроза распространения огня снята, идет проливка конструкций.
Как следует из представленного ведомством видео, горит "Тёплый рынок".
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БарнаулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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