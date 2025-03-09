https://ria.ru/20250309/postavki-2003900733.html

Ликсутов: предприятия Москвы нарастили на 85 процентов поставки во Вьетнам

Ликсутов: предприятия Москвы нарастили на 85 процентов поставки во Вьетнам - РИА Новости, 09.03.2025

Ликсутов: предприятия Москвы нарастили на 85 процентов поставки во Вьетнам

По итогам января-октября прошлого года совокупный объем московского несырьевого неэнергетического экспорта на рынок Вьетнама увеличился на 85% по сравнению с... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T12:13:00+03:00

2025-03-09T12:13:00+03:00

2025-03-09T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

вьетнам

максим ликсутов

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ханой

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. По итогам января-октября прошлого года совокупный объем московского несырьевого неэнергетического экспорта на рынок Вьетнама увеличился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица уделяет особое внимание увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны, в том числе во Вьетнам. По итогам января-октября 2024 года около 52% столичных поставок в республику пришлось на товары пищевой промышленности, например детское питание, кондитерские и макаронные изделия, напитки, консервированную рыбную и мясную продукцию", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, во Вьетнам московские предприятия поставляют в основном продукцию металлообрабатывающей, строительной и фармацевтической промышленности. Кроме того, экспорт гидравлических двигателей, силовых установок, фильтрованного и насосного оборудования московского производства увеличился почти в два раза по сравнению с предыдущим годом.Для продвижения продукции Москвы на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром". Одним из наиболее популярных инструментов поддержки считается байерская программа. Благодаря ей компании из российской столицы могут принимать участие в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проводятся встречи в форматах B2B и B2G."Специалисты центра поддержки экспорта "Моспром" сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию торговых отношений с Вьетнамом. В частности, на 2025 год уже запланирована организация участия столичных предприятий пищевого и промышленного сектора в бизнес-миссии в Ханой для продвижения экспорта московской промышленной продукции, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями", — сказал, в свою очередь, министр правительства столицы, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Отмечается, что для столичных предприятий инструменты поддержки центра "Моспром" открывают перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций.Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" представляет собой целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках национального проекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.Ранее Ликсутов сообщал, что экспорт промышленной продукции московскими предприятиями в страны Юго-Восточной Азии в январе-октябре 2024 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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https://ria.ru/20250115/nikishina-1993859480.html

https://ria.ru/20250115/vetnam-1993779277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, вьетнам, максим ликсутов , анатолий гарбузов, ханой, поддержка бизнеса