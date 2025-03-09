https://ria.ru/20250309/pogoda-2003918744.html

Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве

Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 09.03.2025

Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве

Сегодняшний день занял первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года, температура воздуха в Москве достигла отметки в плюс 10,5 градуса, сообщил... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:14:00+03:00

2025-03-09T14:14:00+03:00

2025-03-09T14:23:00+03:00

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михаил леус

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сегодняшний день занял первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года, температура воздуха в Москве достигла отметки в плюс 10,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Теплые ветры западных румбов и яркие лучи весеннего Солнца способствуют активному росту температуры. В такой ситуации к 13 часам в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в плюс 10,5 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в минувшую субботу. Таким образом, сегодняшний день выходит на первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что, так как прогрев пока продолжается, точное значение максимальной температуры воздуха сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров."Напомню, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 9 марта составляет плюс 12,0 градусов, и принадлежит 2020 году, и до него еще полтора градуса", - добавил Леус.

https://ria.ru/20250309/pogoda-2003872272.html

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общество, москва, россия, центр "фобос", михаил леус