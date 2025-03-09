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Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 09.03.2025
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14:14 09.03.2025 (обновлено: 14:23 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/pogoda-2003918744.html
Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве
Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 09.03.2025
Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве
Сегодняшний день занял первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года, температура воздуха в Москве достигла отметки в плюс 10,5 градуса, сообщил... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:14:00+03:00
2025-03-09T14:23:00+03:00
общество
москва
россия
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сегодняшний день занял первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года, температура воздуха в Москве достигла отметки в плюс 10,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Теплые ветры западных румбов и яркие лучи весеннего Солнца способствуют активному росту температуры. В такой ситуации к 13 часам в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в плюс 10,5 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в минувшую субботу. Таким образом, сегодняшний день выходит на первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что, так как прогрев пока продолжается, точное значение максимальной температуры воздуха сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров."Напомню, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 9 марта составляет плюс 12,0 градусов, и принадлежит 2020 году, и до него еще полтора градуса", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250309/pogoda-2003872272.html
https://ria.ru/20250305/sinoptik-2003114371.html
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общество, москва, россия, центр "фобос", михаил леус
Общество, Москва, Россия, Центр "Фобос", Михаил Леус
Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве

В воскресенье воздух в Москве прогрелся до рекордных с начала года 10,5 градуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГорожане у Парка Горького в Москве
Горожане у Парка Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Горожане у Парка Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сегодняшний день занял первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года, температура воздуха в Москве достигла отметки в плюс 10,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"Теплые ветры западных румбов и яркие лучи весеннего Солнца способствуют активному росту температуры. В такой ситуации к 13 часам в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в плюс 10,5 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в минувшую субботу. Таким образом, сегодняшний день выходит на первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года", - рассказал Леус.
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Синоптик отметил, что, так как прогрев пока продолжается, точное значение максимальной температуры воздуха сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.
"Напомню, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 9 марта составляет плюс 12,0 градусов, и принадлежит 2020 году, и до него еще полтора градуса", - добавил Леус.
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ОбществоМоскваРоссияЦентр "Фобос"Михаил Леус
 
 
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