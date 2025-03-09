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Синоптик назвал причину потепления в европейской части России - РИА Новости, 09.03.2025
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05:32 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/pogoda-2003872272.html
Синоптик назвал причину потепления в европейской части России
Синоптик назвал причину потепления в европейской части России - РИА Новости, 09.03.2025
Синоптик назвал причину потепления в европейской части России
Погода в европейской части России сейчас на 3-4 градуса выше из-за отсутствия снега, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:32:00+03:00
2025-03-09T05:32:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Погода в европейской части России сейчас на 3-4 градуса выше из-за отсутствия снега, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3-4 градуса ниже, чем сейчас. Кстати говоря, и солнце бы не помогло, потому что оно отражалось бы от снега. При отсутствии снега любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что температура была бы на несколько градусов ниже даже при небольшом снежном покрове высотой 5-10 сантиметров.
https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптик назвал причину потепления в европейской части России

Вильфанд: в европейской части России аномально потеплело из-за отсутствия снега

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие в парке "Зарядье" в Москве
Прохожие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Прохожие в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Погода в европейской части России сейчас на 3-4 градуса выше из-за отсутствия снега, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3-4 градуса ниже, чем сейчас. Кстати говоря, и солнце бы не помогло, потому что оно отражалось бы от снега. При отсутствии снега любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что температура была бы на несколько градусов ниже даже при небольшом снежном покрове высотой 5-10 сантиметров.
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