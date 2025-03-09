https://ria.ru/20250309/pogoda-2003872272.html

Синоптик назвал причину потепления в европейской части России

Синоптик назвал причину потепления в европейской части России - РИА Новости, 09.03.2025

Синоптик назвал причину потепления в европейской части России

Погода в европейской части России сейчас на 3-4 градуса выше из-за отсутствия снега, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T05:32:00+03:00

2025-03-09T05:32:00+03:00

2025-03-09T05:32:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Погода в европейской части России сейчас на 3-4 градуса выше из-за отсутствия снега, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3-4 градуса ниже, чем сейчас. Кстати говоря, и солнце бы не помогло, потому что оно отражалось бы от снега. При отсутствии снега любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что температура была бы на несколько градусов ниже даже при небольшом снежном покрове высотой 5-10 сантиметров.

https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр