https://ria.ru/20250309/petrosyan-2003963083.html

СМИ узнали о состоянии Петросяна

СМИ узнали о состоянии Петросяна - РИА Новости, 09.03.2025

СМИ узнали о состоянии Петросяна

Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T20:53:00+03:00

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2025-03-09T20:53:00+03:00

шоубиз

евгений петросян

татьяна брухунова

происшествия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник."Состояние Евгения Петросяна нормализовалось. Его выписали из больницы", — говорится в тексте.Накануне издание сообщало, что Петросяна поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации из источников, юмориста направили на лечение в связи с желудочно-кишечным кровотечением.Позднее супруга артиста Татьяна Брухунова уточнила, что речь не идет о реанимации и тяжелом состоянии, однако подтвердила, что Петросян находился в больнице.

https://ria.ru/20250308/petrosyan-2003822217.html

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2025

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евгений петросян, татьяна брухунова, происшествия