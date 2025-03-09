https://ria.ru/20250309/petrosyan-2003963083.html
СМИ узнали о состоянии Петросяна
СМИ узнали о состоянии Петросяна - РИА Новости, 09.03.2025
СМИ узнали о состоянии Петросяна
Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:53:00+03:00
2025-03-09T20:53:00+03:00
2025-03-09T20:53:00+03:00
шоубиз
евгений петросян
татьяна брухунова
происшествия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник."Состояние Евгения Петросяна нормализовалось. Его выписали из больницы", — говорится в тексте.Накануне издание сообщало, что Петросяна поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации из источников, юмориста направили на лечение в связи с желудочно-кишечным кровотечением.Позднее супруга артиста Татьяна Брухунова уточнила, что речь не идет о реанимации и тяжелом состоянии, однако подтвердила, что Петросян находился в больнице.
https://ria.ru/20250308/petrosyan-2003822217.html
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евгений петросян, татьяна брухунова, происшествия
Шоубиз, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, Происшествия
СМИ узнали о состоянии Петросяна
РЕН ТВ: Петросяна выписали из больницы