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Депутат Госдумы назвал средний размер военной пенсии после индексации
Депутат Госдумы назвал средний размер военной пенсии после индексации - РИА Новости, 09.03.2025
Депутат Госдумы назвал средний размер военной пенсии после индексации
Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T02:49:00+03:00
2025-03-09T02:49:00+03:00
2025-03-09T09:47:00+03:00
россия
сергей гаврилов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей", — сказал парламентарий.Премьер-министр Михаил Мишустин уточнял, что в октябре военные пенсии проиндексировали на 5,1%, но реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений — 9,5%.По поручению главы государства подготовили корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января, к уже произведенным выплатам за два первых месяца сделают доплату.
https://ria.ru/20250308/pensiya-2003756927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, сергей гаврилов, михаил мишустин, госдума рф, кпрф, общество
Россия, Сергей Гаврилов, Михаил Мишустин, Госдума РФ, КПРФ, Общество
Депутат Госдумы назвал средний размер военной пенсии после индексации
Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей