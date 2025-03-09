https://ria.ru/20250309/pensiya-2003868208.html

Депутат Госдумы назвал средний размер военной пенсии после индексации

Депутат Госдумы назвал средний размер военной пенсии после индексации - РИА Новости, 09.03.2025

Депутат Госдумы назвал средний размер военной пенсии после индексации

Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T02:49:00+03:00

2025-03-09T02:49:00+03:00

2025-03-09T09:47:00+03:00

россия

сергей гаврилов

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей", — сказал парламентарий.Премьер-министр Михаил Мишустин уточнял, что в октябре военные пенсии проиндексировали на 5,1%, но реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений — 9,5%.По поручению главы государства подготовили корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января, к уже произведенным выплатам за два первых месяца сделают доплату.

https://ria.ru/20250308/pensiya-2003756927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей гаврилов, михаил мишустин, госдума рф, кпрф, общество