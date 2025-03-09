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Овчинский: на юго-востоке Москвы снесли более 90 домов в рамках реновации
Овчинский: на юго-востоке Москвы снесли более 90 домов в рамках реновации - РИА Новости, 09.03.2025
Овчинский: на юго-востоке Москвы снесли более 90 домов в рамках реновации
На юго-востоке Москвы в рамках программы реновации снесли более 90 старых домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:03:00+03:00
2025-03-09T10:03:00+03:00
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москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На юго-востоке Москвы в рамках программы реновации снесли более 90 старых домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."По программе реновации в Юго-Восточном административном округе на сегодня полностью расселено 149 зданий старого жилого фонда, жители еще 30 домов находятся в процессе переселения в новые жилые комплексы. В настоящий момент 91 дом уже демонтировали", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как уточнил министр, в Люблине были снесены 25 домов, в Кузьминках – 23, в Рязанском районе – 14.В итоге в ЮВАО по реновации должны быть расселены 818 домов, 164 тысячи человек переедут в новые квартиры.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. По ней запланировано расселение более 5 тысяч домов, около миллиона москвичей получат новое жилье.
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РИА Новости
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на юго-востоке Москвы снесли более 90 домов в рамках реновации
Овчинский: в ЮВАО демонтировали 91 дом по программе реновации
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На юго-востоке Москвы в рамках программы реновации снесли более 90 старых домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"По программе реновации в Юго-Восточном административном округе на сегодня полностью расселено 149 зданий старого жилого фонда, жители еще 30 домов находятся в процессе переселения в новые жилые комплексы. В настоящий момент 91 дом уже демонтировали", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Как уточнил министр, в Люблине были снесены 25 домов, в Кузьминках – 23, в Рязанском районе – 14.
В итоге в ЮВАО по реновации должны быть расселены 818 домов, 164 тысячи человек переедут в новые квартиры.
Программа реновации действует в Москве с 2017 года. По ней запланировано расселение более 5 тысяч домов, около миллиона москвичей получат новое жилье.