https://ria.ru/20250309/ovchinskiy-2003859045.html
Овчинский: появились еще две новые онлайн-услуги для застройщиков
Овчинский: появились еще две новые онлайн-услуги для застройщиков - РИА Новости, 09.03.2025
Овчинский: появились еще две новые онлайн-услуги для застройщиков
В прошлом году для застройщиков стали доступны две онлайн-услуги, которые упрощают процедуры оформления документов при строительстве, рассказал министр... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:07:00+03:00
2025-03-09T09:07:00+03:00
2025-03-09T09:07:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В прошлом году для застройщиков стали доступны две онлайн-услуги, которые упрощают процедуры оформления документов при строительстве, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Во-первых, были автоматизированы постановка объектов на кадастровый учет и регистрация прав собственности. Воспользоваться этой услугой можно на портале "Строим просто". С помощью уникального идентификационного номера можно получить информацию об объектах на всех этапах прохождения процедур."Мы цифровизировали полный процесс постановки на кадастровый учет. Теперь уведомления о статусе и результатах рассмотрения заявлений направляются застройщикам напрямую в личный кабинет на mos.ru. Сегодня этим функционалом воспользовались более трех тысяч застройщиков", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Кроме того, услуга позволяет ускорить получение обратной связи от органов власти и снизить влияние человеческого фактора.Во-вторых, еще в 2024 году появилась услуга по онлайн-оформлению ордеров от Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Этот документ дает разрешение проводить земляные работы, ставить временные ограждения и объекты, необходимые во время строительства.В итоге стали более простыми требования к оформлению проектных документов, а также ускорилась подача заявлений для изменения сроков проведения земляных работ, установки ограждений и объектов. Также период оформления самого ордера ОАТИ сократился с семи до одного дня, а его переоформление – с 13 до одного-трех дней.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, москва, владислав овчинский
Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Москва, Владислав Овчинский
Овчинский: появились еще две новые онлайн-услуги для застройщиков
Овчинский: появились услуги по онлайн-оформлению документов для застройщиков
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В прошлом году для застройщиков стали доступны две онлайн-услуги, которые упрощают процедуры оформления документов при строительстве, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Во-первых, были автоматизированы постановка объектов на кадастровый учет и регистрация прав собственности. Воспользоваться этой услугой можно на портале "Строим просто". С помощью уникального идентификационного номера можно получить информацию об объектах на всех этапах прохождения процедур.
"Мы цифровизировали полный процесс постановки на кадастровый учет. Теперь уведомления о статусе и результатах рассмотрения заявлений направляются застройщикам напрямую в личный кабинет на mos.ru. Сегодня этим функционалом воспользовались более трех тысяч застройщиков", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Кроме того, услуга позволяет ускорить получение обратной связи от органов власти и снизить влияние человеческого фактора.
Во-вторых, еще в 2024 году появилась услуга по онлайн-оформлению ордеров от Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Этот документ дает разрешение проводить земляные работы, ставить временные ограждения и объекты, необходимые во время строительства.
В итоге стали более простыми требования к оформлению проектных документов, а также ускорилась подача заявлений для изменения сроков проведения земляных работ, установки ограждений и объектов. Также период оформления самого ордера ОАТИ сократился с семи до одного дня, а его переоформление – с 13 до одного-трех дней.