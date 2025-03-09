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Трамп назвал ядерное оружие величайшей "экзистенциальной угрозой"
Трамп назвал ядерное оружие величайшей "экзистенциальной угрозой" - РИА Новости, 09.03.2025
Трамп назвал ядерное оружие величайшей "экзистенциальной угрозой"
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества, раскритиковав позицию своего... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:41:00+03:00
2025-03-09T17:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества, раскритиковав позицию своего предшественника Джо Байдена по этому вопросу."Я годами слушал, как Байден говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза – это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах – это ядерное оружие, эти огромные "монстры", которые могут разнести вас на мили вокруг. Но они (демократы) никогда об этом не говорят", – заявил он в интервью телеканал Fox News.
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сша, дональд трамп, в мире, джо байден
США, Дональд Трамп, В мире, Джо Байден
Трамп назвал ядерное оружие величайшей "экзистенциальной угрозой"
Трамп назвал ЯО величайшей экзистенциальной угрозой для человечества