https://ria.ru/20250309/obstrely-2003862816.html

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.03.2025

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T00:15:00+03:00

2025-03-09T00:15:00+03:00

2025-03-09T00:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 24 боеприпаса. По данным управления, сведения о ранениях мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия