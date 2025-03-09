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При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 09.03.2025 (обновлено: 18:11 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/obstrel-2003946307.html
При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек
При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек - РИА Новости, 09.03.2025
При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали в результате украинского обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, поврежден автомобиль, обстрел велся из РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:00:00+03:00
2025-03-09T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате украинского обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, поврежден автомобиль, обстрел велся из РСЗО HIMARS, сохраняется высокая вероятность повторного обстрела, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонский области Владимира Сальдо."В результате обстрела поврежден легковой автомобиль на территории торгового дома "Большие Копани". Пострадали семь человек, их личности устанавливаются. Сохраняется высокая опасность повторного обстрела", - сообщили в пресс-службе губернатора.ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS вечером в воскресенье.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек

При обстреле рынка в Великих Копанях со стороны ВСУ пострадали семь человек

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате украинского обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, поврежден автомобиль, обстрел велся из РСЗО HIMARS, сохраняется высокая вероятность повторного обстрела, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонский области Владимира Сальдо.
"В результате обстрела поврежден легковой автомобиль на территории торгового дома "Большие Копани". Пострадали семь человек, их личности устанавливаются. Сохраняется высокая опасность повторного обстрела", - сообщили в пресс-службе губернатора.
ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS вечером в воскресенье.
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях
Вчера, 18:05
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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