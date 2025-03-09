https://ria.ru/20250309/obstrel-2003946307.html

При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек

При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек - РИА Новости, 09.03.2025

При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате украинского обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, поврежден автомобиль, обстрел велся из РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:00:00+03:00

2025-03-09T18:00:00+03:00

2025-03-09T18:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате украинского обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, поврежден автомобиль, обстрел велся из РСЗО HIMARS, сохраняется высокая вероятность повторного обстрела, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонский области Владимира Сальдо."В результате обстрела поврежден легковой автомобиль на территории торгового дома "Большие Копани". Пострадали семь человек, их личности устанавливаются. Сохраняется высокая опасность повторного обстрела", - сообщили в пресс-службе губернатора.ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS вечером в воскресенье.

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия