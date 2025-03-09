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При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек
При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек - РИА Новости, 09.03.2025
При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали в результате украинского обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, поврежден автомобиль, обстрел велся из РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:00:00+03:00
2025-03-09T18:00:00+03:00
2025-03-09T18:11:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате украинского обстрела рынка в Великих Копанях Херсонской области, поврежден автомобиль, обстрел велся из РСЗО HIMARS, сохраняется высокая вероятность повторного обстрела, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонский области Владимира Сальдо."В результате обстрела поврежден легковой автомобиль на территории торгового дома "Большие Копани". Пострадали семь человек, их личности устанавливаются. Сохраняется высокая опасность повторного обстрела", - сообщили в пресс-службе губернатора.ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS вечером в воскресенье.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле рынка в Херсонской области пострадали семь человек
При обстреле рынка в Великих Копанях со стороны ВСУ пострадали семь человек