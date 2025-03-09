https://ria.ru/20250309/obekt-2003907559.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожья повредили инфраструктурный объект

В подконтрольной ВСУ части Запорожья повредили инфраструктурный объект - РИА Новости, 09.03.2025

В подконтрольной ВСУ части Запорожья повредили инфраструктурный объект

Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, более 2 тысяч абонентов остались без газа, утверждает назначенный... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T12:36:00+03:00

2025-03-09T12:36:00+03:00

2025-03-09T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, более 2 тысяч абонентов остались без газа, утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. В субботу вечером Федоров заявил о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Поврежден объект критической инфраструктуры: более 2 тысяч абонентов двух населенных пунктов - без газа, более 200 тысяч абонентов и 500 предприятий чувствовали снижение давления в сети", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250227/podpole-2001925630.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины