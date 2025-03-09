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В Новосибирской области открылось генконсульство Мьянмы - РИА Новости, 09.03.2025
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Туризм
 
11:52 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/myanma-2003902130.html
В Новосибирской области открылось генконсульство Мьянмы
В Новосибирской области открылось генконсульство Мьянмы - РИА Новости, 09.03.2025
В Новосибирской области открылось генконсульство Мьянмы
Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в воскресенье торжественно открыли генеральное консульство Мьянмы в регионе,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T11:52:00+03:00
2025-03-09T11:52:00+03:00
туризм
мьянма
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 9 мар – РИА Новости. Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в воскресенье торжественно открыли генеральное консульство Мьянмы в регионе, сообщает областное правительство. "Сегодня с открытием генерального консульства мы начинаем новую страницу взаимоотношений Республики Союз Мьянма и Новосибирской области. Уверен, что появление постоянного офиса генконсульства сделает более доступным для граждан Мьянмы нашу область и ещё четыре сибирских региона нашей страны, входящих в консульский округ, – Алтайский край, Кемеровскую, Омскую, Томскую области. В свою очередь, и наши граждане откроют для себя много интересного о вашей прекрасной стране", – сказал глава Новосибирской области. Он поблагодарил премьера Мьянмы за решение об открытии генконсульства именно в Новосибирске. "Во время вашего первого визита в Новосибирскую область в 2022 году мы договорились о сотрудничестве в образовании и науке, в туризме и торговле, в транспорте и логистике, а также по другим направлениям. За два с половиной года сделано немало, все это время мы поддерживали высокую плотность контактов. Мы последовательно развиваем и укрепляем наше сотрудничество, нарастили товарооборот", - рассказал Травников. До церемонии открытия состоялась встреча губернатора и представителей правительства регина с делегацией Мьянмы, возглавляемой премьером Мин Аун Хлайном. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере образования, культуры, торговли, туризма, транспортного сообщения. Генеральное консульство Мьянмы в Новосибирске открыто в соответствии с распоряжением правительства России от 14 марта 2023 года. В настоящее время генконсульство возглавляет генеральный консул Республики Союз Мьянма в Новосибирске Пьей Пхьоу Вей. В среду генконсульство Мьянмы открылось в Санкт-Петербурге.
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мьянма, новосибирская область, новосибирск, мин аун хлайн, андрей травников, новости - туризм
Туризм, Мьянма, Новосибирская область, Новосибирск, Мин Аун Хлайн, Андрей Травников, Новости - Туризм
В Новосибирской области открылось генконсульство Мьянмы

Травников и Мин Аун Хлайн открыли генконсульство Мьянмы в Новосибирске

© Фото : Правительство Новосибирской областиГубернатор Новосибирской области Андрей Травников и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн торжественно открыли генеральное консульство Мьянмы в регионе
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн торжественно открыли генеральное консульство Мьянмы в регионе - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Правительство Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн торжественно открыли генеральное консульство Мьянмы в регионе
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НОВОСИБИРСК, 9 мар – РИА Новости. Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в воскресенье торжественно открыли генеральное консульство Мьянмы в регионе, сообщает областное правительство.
"Сегодня с открытием генерального консульства мы начинаем новую страницу взаимоотношений Республики Союз Мьянма и Новосибирской области. Уверен, что появление постоянного офиса генконсульства сделает более доступным для граждан Мьянмы нашу область и ещё четыре сибирских региона нашей страны, входящих в консульский округ, – Алтайский край, Кемеровскую, Омскую, Томскую области. В свою очередь, и наши граждане откроют для себя много интересного о вашей прекрасной стране", – сказал глава Новосибирской области.
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Он поблагодарил премьера Мьянмы за решение об открытии генконсульства именно в Новосибирске.
"Во время вашего первого визита в Новосибирскую область в 2022 году мы договорились о сотрудничестве в образовании и науке, в туризме и торговле, в транспорте и логистике, а также по другим направлениям. За два с половиной года сделано немало, все это время мы поддерживали высокую плотность контактов. Мы последовательно развиваем и укрепляем наше сотрудничество, нарастили товарооборот", - рассказал Травников.
До церемонии открытия состоялась встреча губернатора и представителей правительства регина с делегацией Мьянмы, возглавляемой премьером Мин Аун Хлайном. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере образования, культуры, торговли, туризма, транспортного сообщения.
Генеральное консульство Мьянмы в Новосибирске открыто в соответствии с распоряжением правительства России от 14 марта 2023 года. В настоящее время генконсульство возглавляет генеральный консул Республики Союз Мьянма в Новосибирске Пьей Пхьоу Вей.
В среду генконсульство Мьянмы открылось в Санкт-Петербурге.
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ТуризмМьянмаНовосибирская областьНовосибирскМин Аун ХлайнАндрей ТравниковНовости - Туризм
 
 
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