https://ria.ru/20250309/myanma-2003902130.html

В Новосибирской области открылось генконсульство Мьянмы

В Новосибирской области открылось генконсульство Мьянмы - РИА Новости, 09.03.2025

В Новосибирской области открылось генконсульство Мьянмы

Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в воскресенье торжественно открыли генеральное консульство Мьянмы в регионе,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T11:52:00+03:00

2025-03-09T11:52:00+03:00

2025-03-09T11:52:00+03:00

туризм

мьянма

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НОВОСИБИРСК, 9 мар – РИА Новости. Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в воскресенье торжественно открыли генеральное консульство Мьянмы в регионе, сообщает областное правительство. "Сегодня с открытием генерального консульства мы начинаем новую страницу взаимоотношений Республики Союз Мьянма и Новосибирской области. Уверен, что появление постоянного офиса генконсульства сделает более доступным для граждан Мьянмы нашу область и ещё четыре сибирских региона нашей страны, входящих в консульский округ, – Алтайский край, Кемеровскую, Омскую, Томскую области. В свою очередь, и наши граждане откроют для себя много интересного о вашей прекрасной стране", – сказал глава Новосибирской области. Он поблагодарил премьера Мьянмы за решение об открытии генконсульства именно в Новосибирске. "Во время вашего первого визита в Новосибирскую область в 2022 году мы договорились о сотрудничестве в образовании и науке, в туризме и торговле, в транспорте и логистике, а также по другим направлениям. За два с половиной года сделано немало, все это время мы поддерживали высокую плотность контактов. Мы последовательно развиваем и укрепляем наше сотрудничество, нарастили товарооборот", - рассказал Травников. До церемонии открытия состоялась встреча губернатора и представителей правительства регина с делегацией Мьянмы, возглавляемой премьером Мин Аун Хлайном. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере образования, культуры, торговли, туризма, транспортного сообщения. Генеральное консульство Мьянмы в Новосибирске открыто в соответствии с распоряжением правительства России от 14 марта 2023 года. В настоящее время генконсульство возглавляет генеральный консул Республики Союз Мьянма в Новосибирске Пьей Пхьоу Вей. В среду генконсульство Мьянмы открылось в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250304/myanma-2002780758.html

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Ольга Фомченкова

мьянма, новосибирская область, новосибирск, мин аун хлайн, андрей травников, новости - туризм