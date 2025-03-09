Премьер Австралии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Премьер Австралии Албаниз не исключил отправку миротворцев на Украину
© AP Photo / ADF/Mr Bradley RichardsonВертолет MRH-90 Taipan австралийской армии
© AP Photo / ADF/Mr Bradley Richardson
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Австралия рассмотрит вопрос участия в миротворческой миссии на Украине, заявил премьер-министр Энтони Албаниз во время пресс-конференции, его слова приводит телеканал Sky News Australia.
"Я сказал, что мы рассмотрим этот вопрос. Нас пригласили на эту встречу во вторник, и мы примем участие", — сказал он.
Премьер отметил, что соответствующие планы возможны только при достижении мира в конфликте на Украине.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Европа нашла рецепт спасения Украины
8 марта, 08:00