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Премьер Австралии сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 09.03.2025
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15:29 09.03.2025 (обновлено: 15:36 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html
Премьер Австралии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Премьер Австралии сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 09.03.2025
Премьер Австралии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Австралия рассмотрит вопрос участия в миротворческой миссии на Украине, заявил премьер-министр Энтони Албаниз во время пресс-конференции, его слова приводит... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:29:00+03:00
2025-03-09T15:36:00+03:00
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Австралия рассмотрит вопрос участия в миротворческой миссии на Украине, заявил премьер-министр Энтони Албаниз во время пресс-конференции, его слова приводит телеканал Sky News Australia."Я сказал, что мы рассмотрим этот вопрос. Нас пригласили на эту встречу во вторник, и мы примем участие", — сказал он.Премьер отметил, что соответствующие планы возможны только при достижении мира в конфликте на Украине.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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в мире, украина, австралия, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания
В мире, Украина, Австралия, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Великобритания
Премьер Австралии сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Премьер Австралии Албаниз не исключил отправку миротворцев на Украину

© AP Photo / ADF/Mr Bradley RichardsonВертолет MRH-90 Taipan австралийской армии
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / ADF/Mr Bradley Richardson
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Австралия рассмотрит вопрос участия в миротворческой миссии на Украине, заявил премьер-министр Энтони Албаниз во время пресс-конференции, его слова приводит телеканал Sky News Australia.
"Я сказал, что мы рассмотрим этот вопрос. Нас пригласили на эту встречу во вторник, и мы примем участие", — сказал он.
Премьер отметил, что соответствующие планы возможны только при достижении мира в конфликте на Украине.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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