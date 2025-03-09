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ВС России освободили три населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 09.03.2025 (обновлено: 23:48 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/minoborony-2003958263.html
ВС России освободили три населенных пункта в Курской области
ВС России освободили три населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
ВС России освободили три населенных пункта в Курской области
Бойцы группировки войск "Север" освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области, говорится в сообщении Министерства... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:09:00+03:00
2025-03-09T23:48:00+03:00
курская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
апти алаудинов
безопасность
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" к исходу дня 9 марта в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица", — заявили в ведомстве. Подчеркивается, что российские военные продолжают разгром формирований ВСУ на этом участке фронта.Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.
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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), апти алаудинов, безопасность
Курская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Апти Алаудинов, Безопасность
ВС России освободили три населенных пункта в Курской области

ВС России освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" к исходу дня 9 марта в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подчеркивается, что российские военные продолжают разгром формирований ВСУ на этом участке фронта.
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.
За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:
  • Викторовка;
  • Николаевка;
  • Старая Сорочина;
  • Лебедевка.
По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Апти АлаудиновБезопасность
 
 
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