ВС России освободили три населенных пункта в Курской области
ВС России освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" к исходу дня 9 марта в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подчеркивается, что российские военные продолжают разгром формирований ВСУ на этом участке фронта.
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.
За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:
- Викторовка;
- Николаевка;
- Старая Сорочина;
- Лебедевка.
По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.
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