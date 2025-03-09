https://ria.ru/20250309/minoborony-2003958263.html

ВС России освободили три населенных пункта в Курской области

ВС России освободили три населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025

ВС России освободили три населенных пункта в Курской области

Бойцы группировки войск "Север" освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области, говорится в сообщении Министерства... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T20:09:00+03:00

2025-03-09T20:09:00+03:00

2025-03-09T23:48:00+03:00

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вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" к исходу дня 9 марта в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица", — заявили в ведомстве. Подчеркивается, что российские военные продолжают разгром формирований ВСУ на этом участке фронта.Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), апти алаудинов, безопасность