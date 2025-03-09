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ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 09.03.2025 (обновлено: 16:47 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/minoborony-2003932254.html
ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи
ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи - РИА Новости, 09.03.2025
ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи
Российские военные уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:21:00+03:00
2025-03-09T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
курская область
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи в Курской области, сообщило Минобороны."Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон" Минобороны России", — говорится в релизе.Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС России начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:Кроме того, бойцы взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.По последним данным, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.
https://ria.ru/20250308/sudzha-1993085626.html
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
суджа
россия
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Уничтожение автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области. Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон".
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суджа, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область, курская область, апти алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область, Курская область, Апти Алаудинов
ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи

МО: ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи в Курской области, сообщило Минобороны.
"Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон" Минобороны России", — говорится в релизе.
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Суджа: что это за город и в чем его значение для СВО
8 марта, 13:04
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС России начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.
За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:
  • Викторовка;
  • Николаевка;
  • Старая Сорочина;
  • Лебедевка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Кроме того, бойцы взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.
По последним данным, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сумская областьКурская областьАпти Алаудинов
 
 
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