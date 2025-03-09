https://ria.ru/20250309/minoborony-2003932254.html

ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи

ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи - РИА Новости, 09.03.2025

ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи

Российские военные уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:21:00+03:00

2025-03-09T16:21:00+03:00

2025-03-09T16:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи в Курской области, сообщило Минобороны."Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон" Минобороны России", — говорится в релизе.Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС России начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:Кроме того, бойцы взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.По последним данным, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.

https://ria.ru/20250308/sudzha-1993085626.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджа

россия

сумская область

курская область

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Уничтожение автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области. Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон". 2025-03-09T16:21 true PT1M01S

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