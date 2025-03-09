https://ria.ru/20250309/minoborony-2003932254.html
ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи
ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи - РИА Новости, 09.03.2025
ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи
Российские военные уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:21:00+03:00
2025-03-09T16:21:00+03:00
2025-03-09T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи в Курской области, сообщило Минобороны."Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон" Минобороны России", — говорится в релизе.Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС России начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:Кроме того, бойцы взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.По последним данным, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.
https://ria.ru/20250308/sudzha-1993085626.html
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Уничтожение автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области. Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра "Рубикон".
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суджа, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область, курская область, апти алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область, Курская область, Апти Алаудинов
ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи
МО: ВС России уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи