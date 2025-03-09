https://ria.ru/20250309/minoborony-2003927311.html
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Константинополем
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Константинополем - РИА Новости, 09.03.2025
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Константинополем
Военнослужащие РФ подняли российские флаги над Константинополем в ДНР, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:28:00+03:00
2025-03-09T15:28:00+03:00
2025-03-09T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Военнослужащие РФ подняли российские флаги над Константинополем в ДНР, видео предоставило Минобороны РФ.В воскресенье министерство сообщило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Константинополь в ДНР."Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Восток" подняли российские флаги над Константинополем", - говорится в сообщении.Минобороны уточнило, что российские военнослужащие также водрузили копии Знамени Победы на административных зданиях.
https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003915668.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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Поднятие российского флага над освобожденным Константинополем в ДНР
Минобороны показало кадры боев за Константинополь в ДНР и поднятие российского флага над освобожденным населенным пунктом.
2025-03-09T15:28
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РИА Новости
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Константинополем
Минобороны показало, как ВС РФ водружали российский флаг над Константинополем