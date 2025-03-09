https://ria.ru/20250309/minoborony-2003927311.html

Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Константинополем

Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Константинополем - РИА Новости, 09.03.2025

Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Константинополем

Военнослужащие РФ подняли российские флаги над Константинополем в ДНР, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:28:00+03:00

2025-03-09T15:28:00+03:00

2025-03-09T15:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003928036_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32921be1062be80dad1f1ca184866dca.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Военнослужащие РФ подняли российские флаги над Константинополем в ДНР, видео предоставило Минобороны РФ.В воскресенье министерство сообщило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Константинополь в ДНР."Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Восток" подняли российские флаги над Константинополем", - говорится в сообщении.Минобороны уточнило, что российские военнослужащие также водрузили копии Знамени Победы на административных зданиях.

https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003915668.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поднятие российского флага над освобожденным Константинополем в ДНР Минобороны показало кадры боев за Константинополь в ДНР и поднятие российского флага над освобожденным населенным пунктом. 2025-03-09T15:28 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф