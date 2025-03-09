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Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз"

Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз" - РИА Новости, 09.03.2025

Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро превратит ЕС в "оборонный союз". РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:33:00+03:00

2025-03-09T14:33:00+03:00

2025-03-09T14:33:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро превратит ЕС в "оборонный союз". "Наша инициатива по перевооружению Европы на 800 миллиардов позволит нам построить настоящий оборонный союз", - заявила она. Ранее Фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности.

https://ria.ru/20250306/es-2003505530.html

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европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире