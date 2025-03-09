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Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз" - РИА Новости, 09.03.2025
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14:33 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/lyayen-2003921128.html
Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз"
Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз" - РИА Новости, 09.03.2025
Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро превратит ЕС в "оборонный союз". РИА Новости, 09.03.2025
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро превратит ЕС в "оборонный союз". "Наша инициатива по перевооружению Европы на 800 миллиардов позволит нам построить настоящий оборонный союз", - заявила она. Ранее Фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности.
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европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз"

Фон дер Ляйен: новый пакет на 800 млрд евро превратит ЕС в оборонный союз

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро превратит ЕС в "оборонный союз".
"Наша инициатива по перевооружению Европы на 800 миллиардов позволит нам построить настоящий оборонный союз", - заявила она.
Ранее Фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
AFP: лидеры стран ЕС согласовали планы по привлечению допсредств на оборону
6 марта, 22:10
 
ЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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