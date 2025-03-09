https://ria.ru/20250309/lyayen-2003921128.html
Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз"
Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз" - РИА Новости, 09.03.2025
Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро превратит ЕС в "оборонный союз". РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:33:00+03:00
2025-03-09T14:33:00+03:00
2025-03-09T14:33:00+03:00
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee261d725dbfa1256c72da3a6a61cb6f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что предложенный ею новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро превратит ЕС в "оборонный союз". "Наша инициатива по перевооружению Европы на 800 миллиардов позволит нам построить настоящий оборонный союз", - заявила она. Ранее Фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности.
https://ria.ru/20250306/es-2003505530.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a35b997cd1dcfb26153ac31b652bd442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз"
Фон дер Ляйен: новый пакет на 800 млрд евро превратит ЕС в оборонный союз