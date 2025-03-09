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Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи "Мечталлион" - РИА Новости, 09.03.2025
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15:09 09.03.2025 (обновлено: 16:40 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/lotereya-2003925553.html
Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи "Мечталлион"
Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи "Мечталлион" - РИА Новости, 09.03.2025
Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи "Мечталлион"
Праздничный розыгрыш суперприза в 100 миллионов рублей лотереи "Мечталлион", посвященный 8 марта, принес удачу шести жителям России, каждый из них выиграл по... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:09:00+03:00
2025-03-09T16:40:00+03:00
общество
россия
нижний новгород
краснодарский край
лотерея
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Праздничный розыгрыш суперприза в 100 миллионов рублей лотереи "Мечталлион", посвященный 8 марта, принес удачу шести жителям России, каждый из них выиграл по 16,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея". "В тираже №129 сегодня уже в десятый раз за время существования этой флагманской лотереи был разыгран суперприз 100 миллионов рублей: его поделили 6 участников, которые стали мультимиллионерами, и ещё 17 счастливчиков выиграли по 1 миллиону рублей", - рассказали в компании. Счастливые билеты обладатели суперприза "Мечталлион" купили в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае и в мобильном приложении лотереи. Участники, выигравшие по 1 миллиону рублей, приобрели билеты в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях, а также онлайн. Всего в тираже "Мечталлион" в честь 8 марта выиграло 1 477 264 билета и общий объём выигрышей составил 285 291 902 рубля.
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общество, россия, нижний новгород, краснодарский край, лотерея
Общество, Россия, Нижний Новгород, Краснодарский край, Лотерея
Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи "Мечталлион"

Шесть россиян выиграли по 16,6 млн руб во время розыгрыша "Мечталлиона" 8 марта

© фото предоставлено компанией "Национальная Лотерея"Первый новогодний розыгрыш "Мечталлиона"
Первый новогодний розыгрыш Мечталлиона - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© фото предоставлено компанией "Национальная Лотерея"
Первый новогодний розыгрыш "Мечталлиона". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Праздничный розыгрыш суперприза в 100 миллионов рублей лотереи "Мечталлион", посвященный 8 марта, принес удачу шести жителям России, каждый из них выиграл по 16,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея".
"В тираже №129 сегодня уже в десятый раз за время существования этой флагманской лотереи был разыгран суперприз 100 миллионов рублей: его поделили 6 участников, которые стали мультимиллионерами, и ещё 17 счастливчиков выиграли по 1 миллиону рублей", - рассказали в компании.
Счастливые билеты обладатели суперприза "Мечталлион" купили в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае и в мобильном приложении лотереи.
Участники, выигравшие по 1 миллиону рублей, приобрели билеты в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях, а также онлайн.
Всего в тираже "Мечталлион" в честь 8 марта выиграло 1 477 264 билета и общий объём выигрышей составил 285 291 902 рубля.
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