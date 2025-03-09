Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи "Мечталлион"
Шесть россиян выиграли по 16,6 млн руб во время розыгрыша "Мечталлиона" 8 марта
© фото предоставлено компанией "Национальная Лотерея"Первый новогодний розыгрыш "Мечталлиона"
© фото предоставлено компанией "Национальная Лотерея"
Первый новогодний розыгрыш "Мечталлиона". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Праздничный розыгрыш суперприза в 100 миллионов рублей лотереи "Мечталлион", посвященный 8 марта, принес удачу шести жителям России, каждый из них выиграл по 16,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея".
"В тираже №129 сегодня уже в десятый раз за время существования этой флагманской лотереи был разыгран суперприз 100 миллионов рублей: его поделили 6 участников, которые стали мультимиллионерами, и ещё 17 счастливчиков выиграли по 1 миллиону рублей", - рассказали в компании.
Счастливые билеты обладатели суперприза "Мечталлион" купили в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае и в мобильном приложении лотереи.
Участники, выигравшие по 1 миллиону рублей, приобрели билеты в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях, а также онлайн.
Всего в тираже "Мечталлион" в честь 8 марта выиграло 1 477 264 билета и общий объём выигрышей составил 285 291 902 рубля.