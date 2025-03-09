https://ria.ru/20250309/lotereya-2003925553.html

Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи "Мечталлион"

Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи "Мечталлион" - РИА Новости, 09.03.2025

Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи "Мечталлион"

Праздничный розыгрыш суперприза в 100 миллионов рублей лотереи "Мечталлион", посвященный 8 марта, принес удачу шести жителям России, каждый из них выиграл по... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:09:00+03:00

2025-03-09T15:09:00+03:00

2025-03-09T16:40:00+03:00

общество

россия

нижний новгород

краснодарский край

лотерея

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Праздничный розыгрыш суперприза в 100 миллионов рублей лотереи "Мечталлион", посвященный 8 марта, принес удачу шести жителям России, каждый из них выиграл по 16,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея". "В тираже №129 сегодня уже в десятый раз за время существования этой флагманской лотереи был разыгран суперприз 100 миллионов рублей: его поделили 6 участников, которые стали мультимиллионерами, и ещё 17 счастливчиков выиграли по 1 миллиону рублей", - рассказали в компании. Счастливые билеты обладатели суперприза "Мечталлион" купили в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае и в мобильном приложении лотереи. Участники, выигравшие по 1 миллиону рублей, приобрели билеты в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях, а также онлайн. Всего в тираже "Мечталлион" в честь 8 марта выиграло 1 477 264 билета и общий объём выигрышей составил 285 291 902 рубля.

https://ria.ru/20250101/mechtallion-1992243392.html

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нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, нижний новгород, краснодарский край, лотерея