В Лондоне пропалестинского активиста сняли с Биг-Бена
Активиста, забравшегося на башню Елизаветы в Лондоне, сняли спустя 16 часов
© Getty Images / Jeff Moore - PA ImagesПредставители экстренных служб общаются с пропалестинским активистом, забравшимся на башню Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне. 8 марта 2025
© Getty Images / Jeff Moore - PA Images
Представители экстренных служб общаются с пропалестинским активистом, забравшимся на башню Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне. 8 марта 2025
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пропалестинского активиста, забравшегося на башню Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне, более известную под названием размещенных на ней часов Биг-Бен, сняли со здания спустя 16 часов, сообщает британская газета Independent.
В субботу газета Daily Mail сообщила, что активист, выступавший в поддержку Палестины, забрался на главную достопримечательность британской столицы, держа флаг Палестины и транслируя происходящее в соцсети.
"Пропалестинского протестующего, забравшегося на башню Елизаветы, где находится Биг-Бен, благополучно спустили вниз после более чем 16 часов пребывания на лондонской достопримечательности", - говорится в публикации издания.
По данным Independent, мужчину сняли около полуночи по местному времени (около 3.00 мск), после того как спасатели и переговорщики в третий раз попытались уговорить его спуститься.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из полуэксклава.