https://ria.ru/20250309/ljajen-2003925853.html
Фон дер Ляйен рассказала, куда уходят средства ЕС на оборону
Фон дер Ляйен рассказала, куда уходят средства ЕС на оборону - РИА Новости, 09.03.2025
Фон дер Ляйен рассказала, куда уходят средства ЕС на оборону
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступающая за наращивание оборонных расходов для плана "перевооружения Европы", посетовала, что наибольшая часть... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:12:00+03:00
2025-03-09T15:12:00+03:00
2025-03-09T15:12:00+03:00
в мире
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee261d725dbfa1256c72da3a6a61cb6f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступающая за наращивание оборонных расходов для плана "перевооружения Европы", посетовала, что наибольшая часть средств, которые страны ЕС тратят на оборону в настоящее время, уходят за пределы ЕС. "Если посмотреть на ситуацию сегодня, то 80% инвестиций в оборону, которые уже составляют миллиарды евро, уходят за пределы Евросоюза. А это хорошие рабочие места, много исследований и развития. Только 20% остаются здесь", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Глава ЕК рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.
https://ria.ru/20250306/es-2003505530.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a35b997cd1dcfb26153ac31b652bd442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен рассказала, куда уходят средства ЕС на оборону
Глава ЕК фон дер Ляйен: наибольшая часть средств на оборону уходит за пределы ЕС