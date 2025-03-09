https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003915668.html

ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области

ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025

ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области

Подразделения ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:48:00+03:00

2025-03-09T13:48:00+03:00

2025-03-09T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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ЧЕРКАССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 9 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости."Наши бойцы действуют бесстрашно, смело и решительно, продвигаясь вперёд", - рассказал РИА Новости боец 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск "Север". На кадрах видно, что интенсивные бои продолжаются непосредственно в населённом пункте Черкасское Поречное в районе Крестовоздвиженской церкви. Военнослужащие ВСУ покидают свои укрепления в том районе.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бегство ВСУ из Черкасского Поречного в Курской области Подразделения ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-03-09T13:48 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность