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ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 09.03.2025 (обновлено: 14:34 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003915668.html
ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области
ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области
Подразделения ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:48:00+03:00
2025-03-09T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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ЧЕРКАССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 9 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости."Наши бойцы действуют бесстрашно, смело и решительно, продвигаясь вперёд", - рассказал РИА Новости боец 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск "Север". На кадрах видно, что интенсивные бои продолжаются непосредственно в населённом пункте Черкасское Поречное в районе Крестовоздвиженской церкви. Военнослужащие ВСУ покидают свои укрепления в том районе.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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60
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Бегство ВСУ из Черкасского Поречного в Курской области
Подразделения ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости.
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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области

Подразделения ВСУ покидают укрепления у Черкасского Поречного в Курской области

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ЧЕРКАССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 9 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ бегут из Черкасского Поречного в Курской области, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости.
«
"Наши бойцы действуют бесстрашно, смело и решительно, продвигаясь вперёд", - рассказал РИА Новости боец 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск "Север".
На кадрах видно, что интенсивные бои продолжаются непосредственно в населённом пункте Черкасское Поречное в районе Крестовоздвиженской церкви. Военнослужащие ВСУ покидают свои укрепления в том районе.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 СпН Ахмат МО РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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