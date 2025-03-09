ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской
ВС России освободили курское село Лебедевка и хутор Новенькое в Сумской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области", — говорится в релизе.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
В субботу днем ведомство объявило, что армия освободила населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.
Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 17 населенных пунктов и отразили две контратаки.
Потери ВСУ составили:
- более 350 военнослужащих;
- танк и 29 автомобилей;
- две боевые машины пехоты и пять бронетранспортеров;
- 19 боевых бронированных машин;
- шесть орудий полевой артиллерии и миномет;
- станция РЭБ, радиолокационная станция RADA и инженерная машина разграждения;
- 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.
Шесть украинских боевиков сдались в плен.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18