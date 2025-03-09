https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003903757.html

ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской

ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской - РИА Новости, 09.03.2025

ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской

Российские военные взяли под контроль село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T12:04:00+03:00

2025-03-09T12:04:00+03:00

2025-03-09T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области", — говорится в релизе.Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 17 населенных пунктов и отразили две контратаки.Потери ВСУ составили:Шесть украинских боевиков сдались в плен.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.

https://ria.ru/20250308/alaudinov-2003852145.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область