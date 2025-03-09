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ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 09.03.2025 (обновлено: 13:04 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003903757.html
ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской
ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской - РИА Новости, 09.03.2025
ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской
Российские военные взяли под контроль село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T12:04:00+03:00
2025-03-09T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области", — говорится в релизе.Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 17 населенных пунктов и отразили две контратаки.Потери ВСУ составили:Шесть украинских боевиков сдались в плен.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.
https://ria.ru/20250308/alaudinov-2003852145.html
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область
ВС России освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской

ВС России освободили курское село Лебедевка и хутор Новенькое в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области", — говорится в релизе.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области

В субботу днем ведомство объявило, что армия освободила населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.

Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 17 населенных пунктов и отразили две контратаки.
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области
Вчера, 20:43
Потери ВСУ составили:
  • более 350 военнослужащих;
  • танк и 29 автомобилей;
  • две боевые машины пехоты и пять бронетранспортеров;
  • 19 боевых бронированных машин;
  • шесть орудий полевой артиллерии и миномет;
  • станция РЭБ, радиолокационная станция RADA и инженерная машина разграждения;
  • 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Наши зашли в Суджу: обмен территориями с Украиной теперь состоится
08:00
Шесть украинских боевиков сдались в плен.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСумская область
 
 
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