https://ria.ru/20250309/kredit-2003954657.html
В США детям до 11 лет выдавали кредиты в 2020-2021 годах, заявили в DOGE
В США детям до 11 лет выдавали кредиты в 2020-2021 годах, заявили в DOGE - РИА Новости, 09.03.2025
В США детям до 11 лет выдавали кредиты в 2020-2021 годах, заявили в DOGE
Управление по делам малого бизнеса (SBA) США выдало около 5,5 тысяч кредитов на общую сумму в 312 миллионов долларов детям до 11 лет в 2020-2021 годах, сообщил... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:35:00+03:00
2025-03-09T19:35:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Управление по делам малого бизнеса (SBA) США выдало около 5,5 тысяч кредитов на общую сумму в 312 миллионов долларов детям до 11 лет в 2020-2021 годах, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском. "Управление по делам малого бизнеса предоставило 5 593 кредитов суммой в 312 миллионов долларов заемщикам, чьи единственно указанные владельцы были (возрастом - ред.) 11 лет и младше во время получения кредита в 2020-2021 годах", - говорится в сообщении департамента, опубликованном на его официальной странице в соцсети X. Департамент подчеркивает, что хотя могут существовать деловые соглашения, в которых такой возраст заемщиков был бы возможным, есть сомнения, что все 5,5 тысяч операций подпадали под эту категорию. Кроме того, некоторые заемщики указывали номера социального страхования с неверными именами. В публикации добавляется, что департамент вместе с управлением по делам малого бизнеса (SBA) занимаются решением данной проблемы. Ранее DOGE заявил, что SBA выдало в 2020-2021 годах кредиты на сумму 333 миллиона долларов заемщикам, чей возраст, указанный в базе данных, превышал 115 лет. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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сша, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, в мире
США, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, В мире
В США детям до 11 лет выдавали кредиты в 2020-2021 годах, заявили в DOGE
SBA США выдало 5,5 тысяч кредитов детям до 11 лет на 312 миллионов долларов
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Управление по делам малого бизнеса (SBA) США выдало около 5,5 тысяч кредитов на общую сумму в 312 миллионов долларов детям до 11 лет в 2020-2021 годах, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском.
«
"Управление по делам малого бизнеса предоставило 5 593 кредитов суммой в 312 миллионов долларов заемщикам, чьи единственно указанные владельцы были (возрастом - ред.) 11 лет и младше во время получения кредита в 2020-2021 годах", - говорится в сообщении департамента, опубликованном на его официальной странице в соцсети X.
Департамент подчеркивает, что хотя могут существовать деловые соглашения, в которых такой возраст заемщиков был бы возможным, есть сомнения, что все 5,5 тысяч операций подпадали под эту категорию. Кроме того, некоторые заемщики указывали номера социального страхования с неверными именами.
В публикации добавляется, что департамент вместе с управлением по делам малого бизнеса (SBA) занимаются решением данной проблемы.
Ранее DOGE заявил, что SBA выдало в 2020-2021 годах кредиты на сумму 333 миллиона долларов заемщикам, чей возраст, указанный в базе данных, превышал 115 лет.
Президент США Дональд Трамп
ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск
и бизнесмен Вивек Рамасвами
возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.