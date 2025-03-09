https://ria.ru/20250309/konstantinopol-2003931328.html

В Госдуме оценили освобождение населенного пункта Константинополь в ДНР

В Госдуме оценили освобождение населенного пункта Константинополь в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025

В Госдуме оценили освобождение населенного пункта Константинополь в ДНР

Освобожденный российскими войсками населенный пункт Константинополь в ДНР в будущем может стать центром мирового православия, считает депутат Госдумы Сергей... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:12:00+03:00

2025-03-09T16:12:00+03:00

2025-03-09T16:12:00+03:00

россия

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Освобожденный российскими войсками населенный пункт Константинополь в ДНР в будущем может стать центром мирового православия, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Константинополь в ДНР. "Сегодня — день Торжества православия. Напомню, что сегодня произошло Первое и Второе обретение главы Иоанна Предтечи. В этот день войска группировки "Восток" освободили населённый пункт Константинополь — единственный в мире населённый пункт, который носит название вселенского центра канонического православия в прошлом. Уверен, что в ближайшем будущем это место вполне может стать центром мирового православия, как это было когда-то на берегах Босфора", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его мнению, освобождение этого населенного пункта является достойным ответом на атаку украинских беспилотников на российские регионы, произошедшую в ночь на воскресенье. Минобороны РФ ранее в воскресенье сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 88 БПЛА над территорией РФ.

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россия, сергей гаврилов, госдума рф