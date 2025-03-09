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В Госдуме оценили освобождение населенного пункта Константинополь в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025
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16:12 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/konstantinopol-2003931328.html
В Госдуме оценили освобождение населенного пункта Константинополь в ДНР
В Госдуме оценили освобождение населенного пункта Константинополь в ДНР - РИА Новости, 09.03.2025
В Госдуме оценили освобождение населенного пункта Константинополь в ДНР
Освобожденный российскими войсками населенный пункт Константинополь в ДНР в будущем может стать центром мирового православия, считает депутат Госдумы Сергей... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:12:00+03:00
2025-03-09T16:12:00+03:00
россия
сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Освобожденный российскими войсками населенный пункт Константинополь в ДНР в будущем может стать центром мирового православия, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Константинополь в ДНР. "Сегодня — день Торжества православия. Напомню, что сегодня произошло Первое и Второе обретение главы Иоанна Предтечи. В этот день войска группировки "Восток" освободили населённый пункт Константинополь — единственный в мире населённый пункт, который носит название вселенского центра канонического православия в прошлом. Уверен, что в ближайшем будущем это место вполне может стать центром мирового православия, как это было когда-то на берегах Босфора", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его мнению, освобождение этого населенного пункта является достойным ответом на атаку украинских беспилотников на российские регионы, произошедшую в ночь на воскресенье. Минобороны РФ ранее в воскресенье сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 88 БПЛА над территорией РФ.
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россия, сергей гаврилов, госдума рф
Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ
В Госдуме оценили освобождение населенного пункта Константинополь в ДНР

Гаврилов: освобожденный Константинополь может стать центром мирового православия

© Минобороны России/TelegramПоднятие российского флага над освобожденным населенным пунктом Константинополь в ДНР
Поднятие российского флага над освобожденным населенным пунктом Константинополь в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Минобороны России/Telegram
Поднятие российского флага над освобожденным населенным пунктом Константинополь в ДНР
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Освобожденный российскими войсками населенный пункт Константинополь в ДНР в будущем может стать центром мирового православия, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Константинополь в ДНР.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Константинополь в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
«
"Сегодня — день Торжества православия. Напомню, что сегодня произошло Первое и Второе обретение главы Иоанна Предтечи. В этот день войска группировки "Восток" освободили населённый пункт Константинополь — единственный в мире населённый пункт, который носит название вселенского центра канонического православия в прошлом. Уверен, что в ближайшем будущем это место вполне может стать центром мирового православия, как это было когда-то на берегах Босфора", - сказал Гаврилов РИА Новости.
По его мнению, освобождение этого населенного пункта является достойным ответом на атаку украинских беспилотников на российские регионы, произошедшую в ночь на воскресенье.
Минобороны РФ ранее в воскресенье сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 88 БПЛА над территорией РФ.
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