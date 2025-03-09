Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о крахе ВСУ из-за решения Трампа - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/konflikt-2003960932.html
На Западе рассказали о крахе ВСУ из-за решения Трампа
На Западе рассказали о крахе ВСУ из-за решения Трампа - РИА Новости, 09.03.2025
На Западе рассказали о крахе ВСУ из-за решения Трампа
Российские войска усилили давление на ВСУ в Курской области после решения США заблокировать военную помощь Украине, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:35:00+03:00
2025-03-09T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
илон маск
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские войска усилили давление на ВСУ в Курской области после решения США заблокировать военную помощь Украине, сообщила газета Corriere della Sera."Российские войска вытесняют Вооруженные силы Украины из Курской области. &lt;...&gt; Это произошло всего через несколько дней после решения администрации США заблокировать всю военную помощь Киеву , включая ракеты ПВО Patriot", — говорится в материале.По мнению автора, давление на ВСУ усилилось после решения Белого дома, и теперь украинские военные отступают, а в стране уже открыто говорят о проблемах на поле боя.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Ранее в воскресенье американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — костяк ВСУ, без которого украинская армия рухнет.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам..
https://ria.ru/20250309/katastrofa-2003929018.html
https://ria.ru/20250309/ukraine-2003948978.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc50959fd1f3e2237a17b6600d14755d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, илон маск, дональд трамп, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Илон Маск, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
На Западе рассказали о крахе ВСУ из-за решения Трампа

Corriere della Sera: ВСУ вытесняют из Курской области после отказа США от помощи

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские войска усилили давление на ВСУ в Курской области после решения США заблокировать военную помощь Украине, сообщила газета Corriere della Sera.
"Российские войска вытесняют Вооруженные силы Украины из Курской области. <...> Это произошло всего через несколько дней после решения администрации США заблокировать всю военную помощь Киеву , включая ракеты ПВО Patriot", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ
Вчера, 15:39
По мнению автора, давление на ВСУ усилилось после решения Белого дома, и теперь украинские военные отступают, а в стране уже открыто говорят о проблемах на поле боя.
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
Ранее в воскресенье американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — костяк ВСУ, без которого украинская армия рухнет.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам..
Трамп: Украина может не выжить - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Трамп ответил на вопрос о гибели Украины
Вчера, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевИлон МаскДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала