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На Западе рассказали о крахе ВСУ из-за решения Трампа
На Западе рассказали о крахе ВСУ из-за решения Трампа - РИА Новости, 09.03.2025
На Западе рассказали о крахе ВСУ из-за решения Трампа
Российские войска усилили давление на ВСУ в Курской области после решения США заблокировать военную помощь Украине, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:35:00+03:00
2025-03-09T20:35:00+03:00
2025-03-09T20:35:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские войска усилили давление на ВСУ в Курской области после решения США заблокировать военную помощь Украине, сообщила газета Corriere della Sera."Российские войска вытесняют Вооруженные силы Украины из Курской области. <...> Это произошло всего через несколько дней после решения администрации США заблокировать всю военную помощь Киеву , включая ракеты ПВО Patriot", — говорится в материале.По мнению автора, давление на ВСУ усилилось после решения Белого дома, и теперь украинские военные отступают, а в стране уже открыто говорят о проблемах на поле боя.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Ранее в воскресенье американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — костяк ВСУ, без которого украинская армия рухнет.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам..
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Илон Маск, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
На Западе рассказали о крахе ВСУ из-за решения Трампа
Corriere della Sera: ВСУ вытесняют из Курской области после отказа США от помощи