https://ria.ru/20250309/khamas-2003939516.html
Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными
Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными - РИА Новости, 09.03.2025
Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными
Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер в воскресенье подтвердил прямые переговоры американской стороны с палестинским движением ХАМАС и заявил РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:26:00+03:00
2025-03-09T17:26:00+03:00
2025-03-09T17:33:00+03:00
в мире
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_162:251:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ca58197e2228fa63842ba3fb7c814ef.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер в воскресенье подтвердил прямые переговоры американской стороны с палестинским движением ХАМАС и заявил телеканалу CNN, что встреча была полезной."Это было полезной встречей", - сказал Бойлер.Он подтвердил, что у него состоялся сложный разговор с представителем администрации израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Роном Дермером, который выразил недовольство касательно прямых переговоров.Бойлер заявил, что понимает недовольство израильской стороны, однако отметил, что Вашингтон "не является агентом Израиля" и имеет свои интересы в достижении сделки об освобождении заложников, среди которых есть американские граждане.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа ведет прямые переговоры с движением ХАМАС об освобождении американских заложников, удерживаемых в Газе, а также о возможности заключения более широкой сделки по прекращению войны.
https://ria.ru/20250309/konflikt-1915630213.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_53bee62d4f6b070b3e3baad2c9ca43b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными
Спецпосланник США Бойлер назвал переговоры с ХАМАС по заложникам полезными