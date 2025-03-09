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Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными - РИА Новости, 09.03.2025
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17:26 09.03.2025 (обновлено: 17:33 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/khamas-2003939516.html
Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными
Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными - РИА Новости, 09.03.2025
Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными
Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер в воскресенье подтвердил прямые переговоры американской стороны с палестинским движением ХАМАС и заявил РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:26:00+03:00
2025-03-09T17:33:00+03:00
в мире
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер в воскресенье подтвердил прямые переговоры американской стороны с палестинским движением ХАМАС и заявил телеканалу CNN, что встреча была полезной."Это было полезной встречей", - сказал Бойлер.Он подтвердил, что у него состоялся сложный разговор с представителем администрации израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Роном Дермером, который выразил недовольство касательно прямых переговоров.Бойлер заявил, что понимает недовольство израильской стороны, однако отметил, что Вашингтон "не является агентом Израиля" и имеет свои интересы в достижении сделки об освобождении заложников, среди которых есть американские граждане.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа ведет прямые переговоры с движением ХАМАС об освобождении американских заложников, удерживаемых в Газе, а также о возможности заключения более широкой сделки по прекращению войны.
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в мире, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными

Спецпосланник США Бойлер назвал переговоры с ХАМАС по заложникам полезными

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер в воскресенье подтвердил прямые переговоры американской стороны с палестинским движением ХАМАС и заявил телеканалу CNN, что встреча была полезной.
"Это было полезной встречей", - сказал Бойлер.
Он подтвердил, что у него состоялся сложный разговор с представителем администрации израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Роном Дермером, который выразил недовольство касательно прямых переговоров.
Бойлер заявил, что понимает недовольство израильской стороны, однако отметил, что Вашингтон "не является агентом Израиля" и имеет свои интересы в достижении сделки об освобождении заложников, среди которых есть американские граждане.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа ведет прямые переговоры с движением ХАМАС об освобождении американских заложников, удерживаемых в Газе, а также о возможности заключения более широкой сделки по прекращению войны.
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