https://ria.ru/20250309/khamas-2003939516.html

Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными

Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными - РИА Новости, 09.03.2025

Спецпосланник США назвал прямые переговоры с ХАМАС полезными

Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер в воскресенье подтвердил прямые переговоры американской стороны с палестинским движением ХАМАС и заявил РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:26:00+03:00

2025-03-09T17:26:00+03:00

2025-03-09T17:33:00+03:00

в мире

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер в воскресенье подтвердил прямые переговоры американской стороны с палестинским движением ХАМАС и заявил телеканалу CNN, что встреча была полезной."Это было полезной встречей", - сказал Бойлер.Он подтвердил, что у него состоялся сложный разговор с представителем администрации израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Роном Дермером, который выразил недовольство касательно прямых переговоров.Бойлер заявил, что понимает недовольство израильской стороны, однако отметил, что Вашингтон "не является агентом Израиля" и имеет свои интересы в достижении сделки об освобождении заложников, среди которых есть американские граждане.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа ведет прямые переговоры с движением ХАМАС об освобождении американских заложников, удерживаемых в Газе, а также о возможности заключения более широкой сделки по прекращению войны.

https://ria.ru/20250309/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году