https://ria.ru/20250309/jurist-2003869589.html

Юрист рассказал, как вернуть ненужный подарочный сертификат

Юрист рассказал, как вернуть ненужный подарочный сертификат - РИА Новости, 09.03.2025

Юрист рассказал, как вернуть ненужный подарочный сертификат

Граждане могут вернуть ненужный подарочный сертификат, для этого необходимо составить письменное заявление с требованием возврата денежных средств и подать его... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T03:54:00+03:00

2025-03-09T03:54:00+03:00

2025-03-09T03:54:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Граждане могут вернуть ненужный подарочный сертификат, для этого необходимо составить письменное заявление с требованием возврата денежных средств и подать его в магазин или организацию, которая приняла аванс, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "Если сертификат оказался ненужным, необходимо составить письменное заявление с требованием вернуть деньги и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс. Важно зафиксировать дату обращения и оставить у себя копию документа. Если продавец отказывает в возврате, можно обратиться в Роспотребнадзор или суд, что в некоторых случаях позволяет не только вернуть средства, но и получить компенсацию", - рассказал Адамс. Юрист также порекомендовал гражданам перед покупкой сертификата ознакомиться с условиями его использования, так как некоторые продавцы устанавливают собственные правила, ограничивающие возможность возврата денег даже вопреки закону. Адамс обратил внимание, что при выборе сертификата лучше отдавать предпочтение компаниям с прозрачной политикой возврата и положительной репутацией. Юрист также напомнил, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, покупатель после внесения аванса может отказаться от исполнения договора до выполнения услуги или получения товара. "Гражданский кодекс Российской Федерации гласит, что лицо, внесшее предоплату, вправе отказаться от исполнения договора до момента предоставления товара или услуги. Это положение универсально и не требует дополнительного обоснования – достаточно подать письменное заявление в организацию, получившую платеж. При этом право на возврат распространяется как на того, кто приобрел сертификат, так и на того, кому он был подарен. Важный момент – отсутствие кассового чека не является основанием для отказа, поскольку сам сертификат уже подтверждает факт передачи денег конкретному продавцу", - отметил Адамс. Юрист подчеркнул, что у практики магазинов устанавливать сроки действия сертификатов и включать условия о невозможности возврата денег в правила их использования нет правовой значимости. "Такие ограничения не имеют юридической силы, так как не могут ущемлять права потребителя. Более того, если деньги за сертификат не возвращаются, а услуга или товар не были предоставлены, продавец получает неосновательное обогащение, что противоречит нормам гражданского законодательства. В случае частичного использования номинала сертификата его остаток также подлежит возврату. Закон "О защите прав потребителей" устанавливает срок возврата авансового платежа – 10 календарных дней с момента обращения. Если магазин отказывается исполнить требование, можно обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру или подать иск в суд, где помимо основной суммы возможно взыскание компенсации морального вреда", - уточнил Адамс. Как заметил юрист, такие правила распространяются лишь на те сертификаты, которые потребитель приобрел за деньги, а полученный в подарок сертификат в качестве рекламного поощрения обналичить нельзя, так как нет подтверждения о внесении предоплаты. Поэтому Адамс рекомендует гражданам, получившим сертификат в качестве подарка, передать его в магазин вместе с кассовым чеком или хотя бы сохранить его копию, так как его наличие может упросить процесс возврата денежных средств.

https://ria.ru/20241216/obman-1989349279.html

https://ria.ru/20250106/jurist-1992624257.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество