https://ria.ru/20250309/golubkina-2003897885.html

Путин поздравил Голубкину с юбилеем

Путин поздравил Голубкину с юбилеем - РИА Новости, 09.03.2025

Путин поздравил Голубкину с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил народную артистку Ларису Голубкину с 85-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T11:07:00+03:00

2025-03-09T11:07:00+03:00

2025-03-09T13:51:00+03:00

культура

россия

владимир путин

центральный академический театр российской армии

лариса голубкина

театр

новости культуры

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил народную артистку Ларису Голубкину с 85-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что актриса реализовала творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене Центрального академического театра Российской Армии.Глава государства также казала на ее талант, обаяние и голос."Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными", — добавил президент.Путин пожелал Голубкиной всего самого доброго.Актриса родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она снялась в более чем 20 фильмах.В кино Голубкина дебютировала в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", сыграв там Шурочку Азарову.Также она исполняла русские народные и городские романсы в сопровождении фортепиано или оркестра.

https://ria.ru/20250309/golubkina-2003846662.html

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, центральный академический театр российской армии , лариса голубкина, театр, новости культуры