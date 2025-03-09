Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили решение Франции передать Украине военную помощь - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/frantsiya-2003935752.html
В Госдуме оценили решение Франции передать Украине военную помощь
В Госдуме оценили решение Франции передать Украине военную помощь - РИА Новости, 09.03.2025
В Госдуме оценили решение Франции передать Украине военную помощь
Решением передать Украине военную помощь за счет доходов от замороженных российских активов Франция обрекла себя на отсроченное наказание, так как теперь другие РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:49:00+03:00
2025-03-09T16:49:00+03:00
франция
украина
париж
дмитрий белик
себастьян лекорню
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
в мире
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944164266_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7b023aa9162196a412f484482ec6fb0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Решением передать Украине военную помощь за счет доходов от замороженных российских активов Франция обрекла себя на отсроченное наказание, так как теперь другие вкладчики задумаются о том, стоит ли держать в Европе свои сбережения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов, сообщил ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню. "Чужие деньги тратить легко, особенно когда они украденные, но и здесь есть фактор отсроченного наказания, другие вкладчики теперь задумаются о том, стоит ли держать в Европе свои сбережения", - сказал Белик РИА Новости. Он отметил, что Франция фактически залезла в "чужой карман", ведь свои деньги ближе к сердцу. "Отдавать кровные на Украину официальный Париж не торопится, а значит не верит в успех сомнительных украинских обещаний о скорой победе над Россией. Отношение к деньгам у Запада всегда было трепетное - если дают деньги, значит верят в успех", - подчеркнул Белик. По его словам, так было с русской эмиграцией после 1917 года, когда сначала содержали, а когда поняли, что те не победят - финансовый кран перекрыли. "Так что (Владимир - ред.) Зеленский получил тревожный сигнал. Франция рассчитывается чужими деньгами, чтоб в случае чего убытков не понести", - добавил депутат.
https://ria.ru/20250307/kallas-2003633461.html
https://ria.ru/20250304/vengrija-2003020637.html
https://ria.ru/20250304/tusk-2002979761.html
франция
украина
париж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944164266_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17d260d36b5082bc312c427dd4eda3c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, украина, париж, дмитрий белик, себастьян лекорню, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире, госдума рф, россия
Франция, Украина, Париж, Дмитрий Белик, Себастьян Лекорню, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), В мире, Госдума РФ, Россия
В Госдуме оценили решение Франции передать Украине военную помощь

Депутат Белик: Франция обрекла себя на отсроченное наказание

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Решением передать Украине военную помощь за счет доходов от замороженных российских активов Франция обрекла себя на отсроченное наказание, так как теперь другие вкладчики задумаются о том, стоит ли держать в Европе свои сбережения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов, сообщил ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Каллас обсудила с министром обороны Украины поставки оружия
7 марта, 14:41
«
"Чужие деньги тратить легко, особенно когда они украденные, но и здесь есть фактор отсроченного наказания, другие вкладчики теперь задумаются о том, стоит ли держать в Европе свои сбережения", - сказал Белик РИА Новости.
Он отметил, что Франция фактически залезла в "чужой карман", ведь свои деньги ближе к сердцу.
«
"Отдавать кровные на Украину официальный Париж не торопится, а значит не верит в успех сомнительных украинских обещаний о скорой победе над Россией. Отношение к деньгам у Запада всегда было трепетное - если дают деньги, значит верят в успех", - подчеркнул Белик.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Украина все равно сможет получать американское оружие, считает аналитик
4 марта, 17:19
По его словам, так было с русской эмиграцией после 1917 года, когда сначала содержали, а когда поняли, что те не победят - финансовый кран перекрыли.
«
"Так что (Владимир - ред.) Зеленский получил тревожный сигнал. Франция рассчитывается чужими деньгами, чтоб в случае чего убытков не понести", - добавил депутат.
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На польско-украинской границе прекратилась передача ВСУ оружия из США
4 марта, 14:44
 
ФранцияУкраинаПарижДмитрий БеликСебастьян ЛекорнюВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)В миреГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала