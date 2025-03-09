https://ria.ru/20250309/frantsiya-2003935752.html

В Госдуме оценили решение Франции передать Украине военную помощь

В Госдуме оценили решение Франции передать Украине военную помощь - РИА Новости, 09.03.2025

В Госдуме оценили решение Франции передать Украине военную помощь

Решением передать Украине военную помощь за счет доходов от замороженных российских активов Франция обрекла себя на отсроченное наказание, так как теперь другие РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:49:00+03:00

2025-03-09T16:49:00+03:00

2025-03-09T16:49:00+03:00

франция

украина

париж

дмитрий белик

себастьян лекорню

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Решением передать Украине военную помощь за счет доходов от замороженных российских активов Франция обрекла себя на отсроченное наказание, так как теперь другие вкладчики задумаются о том, стоит ли держать в Европе свои сбережения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов, сообщил ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню. "Чужие деньги тратить легко, особенно когда они украденные, но и здесь есть фактор отсроченного наказания, другие вкладчики теперь задумаются о том, стоит ли держать в Европе свои сбережения", - сказал Белик РИА Новости. Он отметил, что Франция фактически залезла в "чужой карман", ведь свои деньги ближе к сердцу. "Отдавать кровные на Украину официальный Париж не торопится, а значит не верит в успех сомнительных украинских обещаний о скорой победе над Россией. Отношение к деньгам у Запада всегда было трепетное - если дают деньги, значит верят в успех", - подчеркнул Белик. По его словам, так было с русской эмиграцией после 1917 года, когда сначала содержали, а когда поняли, что те не победят - финансовый кран перекрыли. "Так что (Владимир - ред.) Зеленский получил тревожный сигнал. Франция рассчитывается чужими деньгами, чтоб в случае чего убытков не понести", - добавил депутат.

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https://ria.ru/20250304/vengrija-2003020637.html

https://ria.ru/20250304/tusk-2002979761.html

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франция, украина, париж, дмитрий белик, себастьян лекорню, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире, госдума рф, россия