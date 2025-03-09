Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов России
Лекорню: Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовятся к стрельбе из самоходной гаубицы CAESAR французского производства
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовятся к стрельбе из самоходной гаубицы CAESAR французского производства . Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 мар — РИА Новости. Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Tribune Dimanche.
"Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в 195 миллионов евро для помощи Украине на военном уровне", — сказал глава ведомства.
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По его словам, эта сумма позволит передать Украине снаряды 155-миллиметрового калибра, а также планирующие бомбы AASM, которыми оснащены истребители Mirage 2000.
В пятницу ВСУ сообщили о первом применении переданных Францией самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.
Лекорню добавил, что Париж также ускорит передачу Украине старой техники: танков AMX-10RC и машин бронетанкового фронта (VAB).
После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.