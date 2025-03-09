https://ria.ru/20250309/frantsija-2003903452.html

Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов России

Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов России - РИА Новости, 09.03.2025

Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов России

Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T12:07:00+03:00

2025-03-09T12:07:00+03:00

2025-03-09T13:03:00+03:00

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ПАРИЖ, 9 мар — РИА Новости. Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Tribune Dimanche."Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в 195 миллионов евро для помощи Украине на военном уровне", — сказал глава ведомства.По его словам, эта сумма позволит передать Украине снаряды 155-миллиметрового калибра, а также планирующие бомбы AASM, которыми оснащены истребители Mirage 2000.Лекорню добавил, что Париж также ускорит передачу Украине старой техники: танков AMX-10RC и машин бронетанкового фронта (VAB).После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы. В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.

https://ria.ru/20250307/makron-2003728566.html

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002445234.html

https://ria.ru/20250307/aktivy-2003644990.html

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