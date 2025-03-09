Рейтинг@Mail.ru
Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов России - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 09.03.2025 (обновлено: 13:03 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/frantsija-2003903452.html
Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов России
Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов России - РИА Новости, 09.03.2025
Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов России
Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T12:07:00+03:00
2025-03-09T13:03:00+03:00
украина
россия
франция
себастьян лекорню
в мире
специальная военная операция на украине
euroclear
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003904925_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_7612a10fafb6b3cbfe72a483c9f4a7e4.jpg
ПАРИЖ, 9 мар — РИА Новости. Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Tribune Dimanche."Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в 195 миллионов евро для помощи Украине на военном уровне", — сказал глава ведомства.По его словам, эта сумма позволит передать Украине снаряды 155-миллиметрового калибра, а также планирующие бомбы AASM, которыми оснащены истребители Mirage 2000.Лекорню добавил, что Париж также ускорит передачу Украине старой техники: танков AMX-10RC и машин бронетанкового фронта (VAB).После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы. В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
https://ria.ru/20250307/makron-2003728566.html
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002445234.html
https://ria.ru/20250307/aktivy-2003644990.html
украина
россия
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003904925_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_434643cf09a17866704fa96d887e0a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, франция, себастьян лекорню, в мире, euroclear, евросоюз, антон силуанов, киев
Украина, Россия, Франция, Себастьян Лекорню, В мире, Специальная военная операция на Украине, Euroclear, Евросоюз, Антон Силуанов, Киев
Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов России

Лекорню: Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовятся к стрельбе из самоходной гаубицы CAESAR французского производства
Украинские солдаты готовятся к стрельбе из самоходной гаубицы CAESAR французского производства - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовятся к стрельбе из самоходной гаубицы CAESAR французского производства . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 9 мар — РИА Новости. Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Tribune Dimanche.
"Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в 195 миллионов евро для помощи Украине на военном уровне", — сказал глава ведомства.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Макрон использует войну на Украине, заявили во Франции
7 марта, 20:16
По его словам, эта сумма позволит передать Украине снаряды 155-миллиметрового калибра, а также планирующие бомбы AASM, которыми оснащены истребители Mirage 2000.

В пятницу ВСУ сообщили о первом применении переданных Францией самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.

Cистема ПВО VL MICA NG, представленная на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Украина предложила Франции производство оружия за счет активов России
1 марта, 13:24
Лекорню добавил, что Париж также ускорит передачу Украине старой техники: танков AMX-10RC и машин бронетанкового фронта (VAB).
После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Флаги Великобритании и Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Киеве заявили, что получили от Лондона доходы от российских активов
7 марта, 15:21
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта 2024, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияСебастьян ЛекорнюВ миреEuroclearЕвросоюзАнтон СилуановКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала